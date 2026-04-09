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'हिमकेयर योजना बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है सरकार', सराज में जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर प्रहार

जयराम ठाकुर ने कहा, 'वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करने और पूर्व सरकार की योजनाओं को बंद करने की साजिश रच रही है. उनकी सरकार के कार्यकाल में जब आईजीएमसी में हिमकेयर के तहत केवल 60 करोड़ रुपये का ही भुगतान हुआ है, तो 120 करोड़ का घोटाला आखिर कैसे संभव है'

सराज: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में कांग्रेस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने जनसभा को संबोधित किया और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार पहले विधानसभा में 1100 करोड़ के घोटाले की बात कही गई, लेकिन जब वास्तविक आंकड़े सामने रखे गए और यह स्पष्ट हुआ कि कुल इलाज का खर्च ही 441 करोड़ रुपये था, तो सरकार को अपने बयान से पीछे हटना पड़ा. अब सरकार केवल एक संस्थान में 120 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कर रही है, जो पूरी तरह से तथ्यहीन है.

नेता प्रतिपक्ष कहा कि सरकार बार-बार अपने बयानों में बदलाव कर रही है, जिससे यह साफ है कि वह सच को छिपाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों पर इसी तरह भ्रम फैलाना जारी रखा, तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा. प्रदर्शन दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.

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