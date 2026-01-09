ETV Bharat / state

सराज के जंजैहली बाजार में लगी भीषण आग, दो दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान

सराज के जंजैहली बाजार में लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

सराज: मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजार जंजैहली में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. पीएनबी बैंक के समीप स्थित दो दुकानों में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया. आग की इस घटना में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. समय रहते अग्निशमन विभाग के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया.

दो दुकानों को हुआ भारी नुकसान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जंजैहली बाजार में पीएनबी बैंक के पास बने लकड़ी के खोखे (लकड़ी की छोटी दुकान) में अचानक आग लग गई. यह खोखा लकड़ी और लोहे की चादरों से बना हुआ था. आग लगते ही कुछ ही सेकेंड में लपटें तेज हो गईं और आसपास अफरा-तफरी मच गई.

दरअसल, खोखे के मालिक मुंशी राम दोपहर के समय खाना खाने घर गए हुए थे. इसी दौरान अचानक आग लग गई. आग की चपेट में मुंशी राम की लोहे के औजार बनाने की दुकान और उनकी पत्नी मंत्रि देवी की मन्यारी व रेडीमेड कपड़ों की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई.

लोगों में मची अफरा-तफरी