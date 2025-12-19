ETV Bharat / state

आपदा के 6 महीने बाद भी नहीं बनी सड़क, कंधों पर ढोए जा रहे हैं मरीज

सराज: प्रदेश सरकार जहां विकास और उपलब्धियों के दावे कर रही है, वहीं सराज विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. 30 जून 2025 की आपदा के छह महीने बाद भी क्षेत्र में कई सड़कें बंद पड़ी हैं. हालात ऐसे हैं कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर मरीज आज भी पालकी और कंधों के सहारे अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं.

आपदा के बाद भी बहाल नहीं हुई सड़कें

सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा को छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं. 30 जून 2025 की रात आई भारी आपदा में क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं. 19 दिसंबर तक भी कई मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.

काऊ पंचायत में हालात सबसे ज्यादा खराब

सराज क्षेत्र की काऊ पंचायत के दर्जनों गांव आज भी सारली-पनाला सड़क की बहाली का इंतजार कर रहे हैं. लोक निर्माण विभाग छह महीने में महज तीन किलोमीटर सड़क भी नहीं खोल पाया है. सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान पीठ पर ढोना पड़ रहा है.