आपदा के 6 महीने बाद भी नहीं बनी सड़क, कंधों पर ढोए जा रहे हैं मरीज

आपदा के छह महीने बाद भी सराज में कई सड़कें बंद पड़ी हैं. जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

PATIENTS CARRIED ON SHOULDERS SERAJ
आपदा के 6 महीने बाद भी नहीं बनी सड़क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 12:24 PM IST

सराज: प्रदेश सरकार जहां विकास और उपलब्धियों के दावे कर रही है, वहीं सराज विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. 30 जून 2025 की आपदा के छह महीने बाद भी क्षेत्र में कई सड़कें बंद पड़ी हैं. हालात ऐसे हैं कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर मरीज आज भी पालकी और कंधों के सहारे अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं.

आपदा के बाद भी बहाल नहीं हुई सड़कें

सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा को छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं. 30 जून 2025 की रात आई भारी आपदा में क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं. 19 दिसंबर तक भी कई मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.

आपदा के 6 महीने बाद भी नहीं बनी सड़क (स्थानीय ग्रामीणों ने बनाई VIDEO)

काऊ पंचायत में हालात सबसे ज्यादा खराब

सराज क्षेत्र की काऊ पंचायत के दर्जनों गांव आज भी सारली-पनाला सड़क की बहाली का इंतजार कर रहे हैं. लोक निर्माण विभाग छह महीने में महज तीन किलोमीटर सड़क भी नहीं खोल पाया है. सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान पीठ पर ढोना पड़ रहा है.

मरीजों के लिए पालकी बनी सहारा

गुरुवार को काऊ पंचायत के रमेश कुमार को अचानक सीने में तेज दर्द उठा. घबराई पत्नी ने पंचायत प्रधान को सूचना दी. गांव के गुमत राम, छाबे राम, चमारू और शशि कुमार ने मिलकर रमेश को कंधों पर उठाया और मुख्य सड़क मलैही तक पहुंचाया. वहां से निजी वाहन के जरिए उन्हें जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया.

स्थानीय ग्रामीण शशि कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "यह कोई पहला मामला नहीं है. आए दिन मरीजों को इसी तरह कंधों पर ढोकर सड़क तक पहुंचाया जाता है. बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए हालात और भी ज्यादा भयावह बने हुए हैं. हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द सड़क बहाल की जाए, ताकि ग्रामवासियों को इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े."

गाड़ियां फंसी, लोग परेशान

समाजसेवी बंटी सराजी ने बताया कि पनाला गांव में छह महीने से 12 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो अब कबाड़ बनने की कगार पर हैं. लोग खड़ी गाड़ियों की किस्तें देने को मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नेता और मंत्री गाड़ियों में चलते हैं, इसलिए जमीनी सच्चाई से कटे हुए हैं.

प्रशासन को बजट का इंतजार

एसडीओ बालीचौकी भूपेंद्र सिंह ने बताया, "सड़क के एक हिस्से में करीब 100 मीटर मार्ग पूरी तरह बह गया है. सड़क बहाली के लिए 45 से 50 लाख रुपये की जरूरत है. बजट उपलब्ध होते ही सड़क बहाल की जाएगी."

