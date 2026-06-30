एक साल बाद भी नहीं भरे सराज आपदा के जख्म, जयराम ठाकुर ने सरकार पर उठाए सवाल, बोले- लोग आज भी परेशान
आपदा की पहली बरसी पर सराज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 6:05 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू क्षेत्रों में पिछले साल आई भीषण प्राकृतिक आपदा को आज एक साल पूरा हो गया है, लेकिन सराज विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में आपदा के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं. 30 जून 2025 की वह भयावह रात आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है. कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया, कई घर उजड़े और सैकड़ों लोग बेघर हुए. एक साल बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
30 जून की रात ने छीन ली थीं कई जिंदगियां
सराज घाटी के पांडवशीला, देजी और थुनाग सहित कई इलाकों में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई थी. अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और मलबे ने घरों, खेतों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया था. इस त्रासदी में अकेले सराज क्षेत्र में 33 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे. स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी बारिश और बादलों की गर्जना उन्हें उस रात की याद दिला देती है. कई परिवार ऐसे हैं, जो अपने लापता परिजनों का इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि आपदा के बाद भी 21 लोग अभी तक लापता हैं, जिनके परिवारों को आज भी किसी उम्मीद का इंतजार है.
जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
आपदा की पहली बरसी पर सराज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक साल बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित लोगों की समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को प्रभावित परिवारों और सराज क्षेत्र के पुनर्निर्माण पर गंभीरता से काम करना चाहिए था, लेकिन आज भी कई लोग अस्थाई व्यवस्थाओं के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं.
सड़क, बिजली और पानी की समस्या बरकरार
जयराम ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई हैं. उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होते ही कई जगह व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाती हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र की करीब 150 करोड़ रुपये की पेयजल योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके बंद होने से कई पंचायतों के लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है.
विधानसभा से लेकर सरकार तक उठाया मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने सराज की समस्याओं को विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार उठाया है. उन्होंने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान और तेजी से पुनर्निर्माण कार्य करने की मांग की. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सराज का दौरा कर जमीनी हालात देखने की अपील भी की. इस मौके पर जयराम ठाकुर ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस त्रासदी ने प्रदेश को गहरे घाव दिए हैं, लेकिन लोगों का हौसला कमजोर नहीं हुआ है. उन्होंने आपदा के समय मदद के लिए आगे आए लोगों और संस्थाओं का भी आभार जताया.
आज भी इंतजार में हैं कई परिवार
सराज के लोगों के लिए 30 जून 2025 की रात सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि जिंदगी भर का दर्द बन चुकी है. एक साल बाद भी कई परिवार अपने खोए हुए अपनों को याद कर रहे हैं और कई गांव पूरी तरह सामान्य जीवन की ओर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद अब स्थायी पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य की है.
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