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दिव्य रूप में नजर आएगा लोक आस्था का केंद्र देव केओली नारायण मंदिर, रविवार को होगी प्रतिष्ठा, काष्ठकुणि शैली मोह लेगी सबका मन

लोक आस्था का केंद्र देव केओली नारायण मंदिर ( ETV Bharat )

केओली, बगलियारा, बेउटीनाल, बुंगादोघरी, बुनालीधार और सराज के लोगों के सहयोग से लाखों रूपए की लागत से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है. 6 से 7 महीने की कड़ी मेहनत से काष्ठकुणि शैली में तैयार यह मंदिर काष्ठशिल्प का बेजोड़ नमूना है.

सराज: हिमाचल प्रदेश में समुद्रतल से करीब छः हजार फीट की उंचाई पर स्थित सराज क्षेत्र के आराध्य देव केओली नारायण बहुत जल्द अपने नए मंदिर (देउरे) में विराजमान होंगे. देवता का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करीब 6 से 7 महीने के अथक परिश्रम के बाद अंतिम चरण में पहुंच गया है. देवता के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 27 जून शनिवार और 28 जून रविवार को उसके मूल स्थान केओली में आयोजित‌ होने जा रही है.

गौरतलब है कि पिछले साल भारी बारिश के चलते सराज में आई आपदा में देवता का मंदिर को आंशिक नुकसान पहुंचा था. मंदिर अपने स्थान से हिल गया था. आपदा में आया मलबा मंदिर के ऊपर से गुजर गया था, लेकिन आस्था की बात यह थी कि मंदिर में विराजमान परशुराम की भव्य मूर्ति को हल्की सी भी आंच तक नहीं आई थी.

नवनिर्मित मंदिर में होगा देवता के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम (ETV Bharat)

देवता के गूर लाल सिंह ठाकुर ने बताया, "पिछले साल प्राकृतिक आपदा के कारण देवता के मंदिर को नुकसान पहुंचा था, जिसमें मंदिर का कुछ हिस्सा हिल गया था. जिसके कारण करीब 60 साल बाद मंदिर को हटाना पड़ा और पुनः निर्माण करना पड़ा".

देव केओली नारायण (ETV Bharat)

श्रमदान से हुआ मंदिर निर्माण

लोगों के श्रमदान से इस मंदिर का निर्माण हुआ. इस मंदिर में कोई भी सरकारी धन का प्रयोग नहीं हुआ है. देवता की नव निर्मित मंदिर में 11 देवदार के पेड़ों से मिस्त्री द्वारा भव्य काष्ट शैली का बेजोड़ नमूना पेश किया गया है. गर्भ गृह के मुख्य द्वारपर लकड़ी के उपर बनाए गए गणेश जी की मूर्ति और मुख्य द्वार के एक ओर तीन फिट विष्णु और दूसरी और तीन फिट ऊंची मां सरस्वती की कलाकृति जो देवदार की लकड़ी पर बनाई है, वो मंदिर पर चार चांद लगाती है.

श्रमदान से हुआ मंदिर निर्माण (ETV Bharat)

देवता कमेटी के अध्यक्ष ने बताया, "मंदिर निर्माण के लिए देवता के देवलूओं कारकूनों ने अपनी ऐच्छिक निधि से पैसा दिया और श्रमदान भी किया है. मंदिर निर्माण में लगभग तीन से पांच मिस्त्री लगातार डटे रहे. वह निर्माण के दौरान निराहार रहते हुए एक समय में ही फलाहार लेते थे".

देवता के गूर लाल सिंह ठाकुर ने बताया कि सराज और बाहर से देवता के पास आने वाले श्रद्धालुओं ने निस्वार्थ मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है. मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगामी 27 और 28 जून को इसकी प्रतिष्ठित करने का कार्यक्रम रखा हुआ है. सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं. लोगों के लिए रविवार को एक विशाल प्रीतिभोज धाम का भी आयोजन किया जाएगा.

काष्ठकुणि शैली में तैयार नवनिर्मित मंदिर (ETV Bharat)

देवता कमेटी के सदस्य खजान सिंह ठाकुर ने बताया, "शनिवार सुबह से ही कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा. सुबह मंदिर में देवता के पुरोहित द्वारा हवन यज्ञ किया जाएगा. उसके बाद 9:15 से 11 बजे के बीच मूल मूर्ती स्थापना की जाएगी. दोपहर बाद देवता नव निर्मित मंदिर में विराजमान होंगे और देर शाम को गूर मंदिर का फेर लगाएगा. अगले दिन धाम का आयोजन किया जाएगा.

काष्ठकुणि शैली में तैयार देव केओली नारायण का मंदिर (ETV Bharat)

70 देथलों को दिया था निमंत्रण

देवता की मंदिर की प्रतिष्ठा के सफल आयोजन के बाद रविवार को सामूहिक धाम का आयोजन किया जाएगा. इसमें हजारों श्रद्धालुओं का आना लगभग तय है. खिलाई देव कमेटी की ओर से सराज के करीब 70 देथलों को कमेटी की ओर से निमंत्रण भेजा गया है.

काष्ठशिल्प का बेजोड़ नमूना है मंदिर (ETV Bharat)

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