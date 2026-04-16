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'रोजगार चाहिए, शराब नहीं', नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र में सड़क पर उतरी महिलाएं

स्कूल के पास शराब का ठेका खोलने पर भड़कीं महिलाएं ( ETV BHARAT )

सराज: जहां एक ओर बुधवार को पूरा प्रदेश हिमाचल दिवस मना रहा था, वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज की बस्सी पंचायत में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. प्रस्तावित शराब की दुकान के विरोध में सैकड़ों महिलाएं घरों का काम छोड़कर सड़क पर उतर आईं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा- "हमें रोजगार चाहिए, शराब नहीं." शराब दुकान के खिलाफ सड़कों पर उतरीं महिलाएं बस्सी पंचायत के टिक्कर क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर महिलाओं में भारी नाराजगी है. महिला मंडल प्रधान पिंकी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि यह केवल एक दुकान का विरोध नहीं, बल्कि अपने गांव, बच्चों और भविष्य को बचाने की लड़ाई है. महिलाओं ने कहा कि पहाड़ों से युवाओं का पलायन पहले ही बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर देने के बजाय शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जो समाज को कमजोर कर रही हैं. पहले भी दी थी शिकायत, नहीं हुई सुनवाई