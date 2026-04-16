'रोजगार चाहिए, शराब नहीं', नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र में सड़क पर उतरी महिलाएं
महिलाओं ने कहा कि उनका क्षेत्र अब तक शांत और सुरक्षित रहा है, लेकिन शराब की दुकान खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 6:48 PM IST
सराज: जहां एक ओर बुधवार को पूरा प्रदेश हिमाचल दिवस मना रहा था, वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज की बस्सी पंचायत में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. प्रस्तावित शराब की दुकान के विरोध में सैकड़ों महिलाएं घरों का काम छोड़कर सड़क पर उतर आईं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा- "हमें रोजगार चाहिए, शराब नहीं."
शराब दुकान के खिलाफ सड़कों पर उतरीं महिलाएं
बस्सी पंचायत के टिक्कर क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर महिलाओं में भारी नाराजगी है. महिला मंडल प्रधान पिंकी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि यह केवल एक दुकान का विरोध नहीं, बल्कि अपने गांव, बच्चों और भविष्य को बचाने की लड़ाई है. महिलाओं ने कहा कि पहाड़ों से युवाओं का पलायन पहले ही बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर देने के बजाय शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जो समाज को कमजोर कर रही हैं.
पहले भी दी थी शिकायत, नहीं हुई सुनवाई
महिलाओं ने बताया कि उन्होंने 26 दिसंबर 2025 को एसडीएम गोहर को लिखित शिकायत देकर इस ठेके का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद दुकान खोलने की प्रक्रिया जारी रखी गई. इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है. महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है.
स्कूल के पास ठेका, सुरक्षा पर सवाल
स्थानीय महिलाओं ने चिंता जताई कि जिस स्थान पर शराब की दुकान खोली जा रही है, वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, जहां लगभग 250 बच्चे पढ़ते हैं. यह मुख्य रास्ता भी है, जिससे बच्चे रोजाना स्कूल आते-जाते हैं. महिलाओं का कहना है कि इससे बच्चों की सुरक्षा और भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं. महिलाओं ने कहा कि उनका क्षेत्र अब तक शांत और सुरक्षित रहा है, लेकिन शराब की दुकान खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि शराब पीकर लोग सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है.
सरकार से फैसला वापस लेने की मांग
महिलाओं ने सरकार से अपील की कि गांव में शराब की दुकान खोलने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगी. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग की है.
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