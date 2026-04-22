शराब ठेके के विरोध में भड़का गुस्सा, महिलाओं ने SDM की गाड़ी 3 घंटे तक रोकी, किया चक्का जाम
प्रशासन के लिए यह मामला अब चुनौती बन गया है. ग्रामीण और खासकर महिलाएं शराब के ठेके का विरोध कर रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 8:49 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र की बस्सी पंचायत में शराब के ठेके को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. महिलाओं का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने न केवल जोरदार प्रदर्शन किया, बल्कि बुधवार को समझौता कराने पहुंचे एसडीएम की गाड़ी करीब तीन घंटे तक रोककर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.
महिलाओं का प्रदर्शन जारी
बस्सी पंचायत में खुले शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का विरोध लगातार जारी है. स्थानीय महिलाएं किसी भी हाल में पंचायत में शराब की दुकान नहीं चाहतीं और पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रही हैं. उनका कहना है कि यह उनके गांव के माहौल और भविष्य के लिए खतरा है.
SDM की गाड़ी रोकी, चक्का जाम
मामले को सुलझाने के लिए एसडीएम गोहर बुधवार दोपहर बाद फिर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. जब एसडीएम वहां से लौटने लगे, तो महिलाओं ने उनकी गाड़ी रोक दी और चक्का जाम कर दिया. करीब तीन घंटे तक एसडीएम मौके पर ही फंसे रहे और सड़क पर लंबा जाम लग गया.
पुलिस और ग्रामीणों में धक्का-मुक्की
इससे पहले ठेकेदार ने पुलिस की मौजूदगी में शराब की दुकान खोल दी, जिसके बाद मौके पर हंगामा और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. महिलाओं ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने डंडा लहराकर उन्हें डराने की कोशिश की, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही. हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
प्रशासन के सामने चुनौती
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को लिखित शिकायत देकर शराब ठेके का विरोध किया था, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया. इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है. एसडीएम गोहर देवी राम ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी. अब प्रशासन के लिए यह मामला चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि विरोध लगातार तेज हो रहा है.
क्यों कर रही हैं महिलाएं विरोध?
महिलाओं का कहना है कि गांव के पास शराब की दुकान खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा. खासकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि दुकान के पास स्कूल भी स्थित है. उनका मानना है कि शराब से अपराध और असामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं. महिलाएं साफ कह रही हैं, "उन्हें रोजगार चाहिए, शराब नहीं."
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