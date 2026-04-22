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शराब ठेके के विरोध में भड़का गुस्सा, महिलाओं ने SDM की गाड़ी 3 घंटे तक रोकी, किया चक्का जाम

सराज की बस्सी पंचायत में महिलाओं ने SDM की गाड़ी 3 घंटे तक रोकी ( ETV BHARAT )