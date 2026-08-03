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सराज के सेब की मंडी में धमाकेदार एंट्री, 10 किलो का गिफ्ट पैक 2200 में बिका, बागवानों के खिले चेहरे

मंडी में सराज के सेब को मिल रहे अच्छे दाम ( ETV Bharat )

सराज: प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की चुनौतियों के बावजूद सराज घाटी के बागवानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी. अब मेहनत रंग लाने लगी है ऊंची पहाड़ी के सराज की वादियों में तैयार हुआ सेब अब मंडियों में अपनी अलग पहचान बनाने लगा है. इस सीजन सराज के सेब ने सब्जी मंडी में धमाकेदार एंट्री की है, पिछले दिनों सब्जी मंडी में पहुंचते ही सराज के प्रीमियम सेब ने खरीदारों का ध्यान खींचा और अच्छे दाम हासिल किए.

गौरतलब है कि सराज से भेजे गए 10 किलो के गिफ्ट पैक 1800 से शुरू होकर यह बोली 2200 तक पहुंची, जबकि 20 किलो का पैक 3800 में बिका. शुरुआती कारोबार में मिले इन बंपर दामों से बागवानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है.

गुणवत्ता ने बढ़ाया यह भाव

सराज क्षेत्र का सेब अपनी खुशबू, स्वाद, रंग और गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है. इस बार बागवानों ने बेहतर गुणवत्ता वाले सेब की पैकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है. आकर्षक गिफ्ट पैक के रूप में बाजार में उतारे गए सेब को खरीदारों से अच्छा फल मिलता दिखाई दे रहा है.

बागवानों को बेहतर दाम की उम्मीद

बीते समय में मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ चुके सराज के बागवानों के लिए शुरुआती अच्छे दाम राहत की खबर लेकर आए हैं. मंडी में मिली अच्छी कीमतों से उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में बेहतर गुणवत्ता वाले सराज के सेब को और अच्छे भाव मिल सकते हैं. सराज के बागवानों का कहना है कि अगर बाजार में गुणवत्ता के अनुसार दाम मिलते रहे तो इस बार सेब का सीजन उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

सराज विधानसभा क्षेत्र के केओली पंचायत के उन्नत बागवान चमन ठाकुर ने बताया, "उसने पिछले दिनों जब सेब का पहला तुड़ान किया था, तब मैंने 1500 से 1800 तक का आकलन किया था, लेकिन गाला वैरायटी गिफ्ट पैक में 1600 से बोलियां शुरू हुई जो 2200 रूपए तक पहुंची".