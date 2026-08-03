सराज के सेब की मंडी में धमाकेदार एंट्री, 10 किलो का गिफ्ट पैक 2200 में बिका, बागवानों के खिले चेहरे
मंडी में सेब को मिल रहे अच्छे दाम. हाथों-हाथ बिक रहा सराज का सेब.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:58 PM IST
सराज: प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की चुनौतियों के बावजूद सराज घाटी के बागवानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी. अब मेहनत रंग लाने लगी है ऊंची पहाड़ी के सराज की वादियों में तैयार हुआ सेब अब मंडियों में अपनी अलग पहचान बनाने लगा है. इस सीजन सराज के सेब ने सब्जी मंडी में धमाकेदार एंट्री की है, पिछले दिनों सब्जी मंडी में पहुंचते ही सराज के प्रीमियम सेब ने खरीदारों का ध्यान खींचा और अच्छे दाम हासिल किए.
गौरतलब है कि सराज से भेजे गए 10 किलो के गिफ्ट पैक 1800 से शुरू होकर यह बोली 2200 तक पहुंची, जबकि 20 किलो का पैक 3800 में बिका. शुरुआती कारोबार में मिले इन बंपर दामों से बागवानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है.
गुणवत्ता ने बढ़ाया यह भाव
सराज क्षेत्र का सेब अपनी खुशबू, स्वाद, रंग और गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है. इस बार बागवानों ने बेहतर गुणवत्ता वाले सेब की पैकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है. आकर्षक गिफ्ट पैक के रूप में बाजार में उतारे गए सेब को खरीदारों से अच्छा फल मिलता दिखाई दे रहा है.
बागवानों को बेहतर दाम की उम्मीद
बीते समय में मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ चुके सराज के बागवानों के लिए शुरुआती अच्छे दाम राहत की खबर लेकर आए हैं. मंडी में मिली अच्छी कीमतों से उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में बेहतर गुणवत्ता वाले सराज के सेब को और अच्छे भाव मिल सकते हैं. सराज के बागवानों का कहना है कि अगर बाजार में गुणवत्ता के अनुसार दाम मिलते रहे तो इस बार सेब का सीजन उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है.
सराज विधानसभा क्षेत्र के केओली पंचायत के उन्नत बागवान चमन ठाकुर ने बताया, "उसने पिछले दिनों जब सेब का पहला तुड़ान किया था, तब मैंने 1500 से 1800 तक का आकलन किया था, लेकिन गाला वैरायटी गिफ्ट पैक में 1600 से बोलियां शुरू हुई जो 2200 रूपए तक पहुंची".
वहीं, सुनाह लम्बाथाच पंचायत के नरेंद्र ठाकुर के ने कहा, "पिछले दिनों उन्होंने पिंजौर सब्जी मंडी में जेरोमाईन किस्म का सेब 3850 रूपए बिकी".
सेब अच्छा है तो गिफ्ट पैक में भेजें
बागवान चमन ठाकुर ने बताया, "अगर गाला वैरायटी और उससे बढ़िया सेब है तो उसे गिफ्ट पैक में भेजकर फायदा है, उसका साइज भी ठीक है तो यह सेब दो तह में जाता है और यही सेब अगर पेटी में पैक करें तो एक तह (परत) और लगानी पड़ती है. कुल पांच तह लगानी पड़ती है, जिससे बागवान को कम आढ़ती को ज्यादा फायदा होता है. क्योंकि सेब ज्यादा सेब जाता है".
अच्छे दाम मिलने की उम्मीद
सराज विधानसभा क्षेत्र के बागवान उतम सिह ठाकुर, नरेश ठाकुर, निटू, विरेन्द्र ठाकुर, चमन लाल का कहना है कि इस बार हर साल की अपेक्षा फसल बेहद कम है. यदि मौसम मेहरबान रहा और मंडियों में उचित दाम मिलेगें तो यह सीजन पिछले वर्षों के नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर सकता है.
घर पहुंचने से पहले खाते में पहुंची सेब के पैसा
उन्नत बागवान चमन लाल ठाकुर ने बताया कि पिंजौर की सब्जी मंडी 216 एमएससी में सेब बेचा जब तक घर पहुंचता, तब तक सेब की पेमेंट खाते में आ चुकी थी.
एसएमएस बगस्याड संजय कुमार ने बताया, "सराज विधानसभा क्षेत्र में में करीब 11 से 18 हजार हेक्टेयर भूमि पर सेब के बगीचे लगे हुए हैं. 2025 मे करीब 7 लाख 20 हजार पेटियां निकली इस बार 6 लाख का अनुमान है".
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