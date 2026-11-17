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सरायकेला के कल्पनापुरी जंगल में युवक की बेहरमी से हत्या, पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को दबोचा

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सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्पनापुरी स्थित श्मशान भूमि के पास घने जंगल में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक के ही साथियों ने शराब की बोतल से हमला कर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया. दोपहर करीब 3 बजे हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

घटनास्थल से ही आरोपी गिरफ्तार