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सरायकेला पुलिस ने किया जगरनाथ गोप हत्याकांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया की बोलाईडीह बस्ती में हुए सनसनीखेज जगरनाथ गोप उर्फ काड़ा हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रविवार को सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी.

एसपी के अनुसार, यह वारदात 18 जुलाई 2026 को हुई थी. जिसके बाद बलरामपुर निवासी सोनू गोप ने आदित्यपुर थाने में अपने भाई जगरनाथ गोप की हत्या के संबंध में प्राथमिकी (कांड संख्या 196/2026) दर्ज कराई थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुभव भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था.​

जानकारी देते एसपी मनोज स्वर्गियारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल

गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गम्हरिया के बोलाईडीह से घटना में शामिल चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में शिवम प्रमाणिक, संजय नायक, प्रेम नायक और गणेश नायक शामिल हैं.