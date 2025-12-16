राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सरायकेला प्रशासन अलर्ट, आकाशवाणी चौक से NIT गेट तक हटाया जाएगा अतिक्रमण
एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी. इसे लेकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई.
Published : December 16, 2025 at 8:13 PM IST
सरायकेला: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सरायकेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति शिरकत करेंगी. इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं.
डीसी ने पदाधिकारियों संग की बैठक
राष्ट्रपति की अगवानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार शाम जियाडा सभागार में डीसी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान डीसी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सहित कई बिंदुओं पर पदाधिकारियों को निर्देश दिए.
अतिक्रमण हटाने का निर्देश
राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सुचारु बनाने के लिए प्रशासन ने मुख्य रूप से आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक से लेकर एनआईटी मेन गेट तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का सख्त निर्देश दिया है. नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. मंगलवार को ही नगर निगम की निगरानी टीम ने क्षेत्र में माइकिंग कर सभी दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से अपनी दुकानें और सामान हटाने की अपील की है.
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जल्द ही बड़े पैमाने पर 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चलाया जाएगा. यह कदम राष्ट्रपति की सुरक्षा और उनके काफिले के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है. अधिकारियों को दीक्षांत समारोह की तैयारी से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
