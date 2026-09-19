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3393 शिक्षकों पर गिरेगी गाज, भागलपुर में ट्रांसफर से पहले सख्ती.. रुकेगा सितंबर का वेतन

विभाग के मुताबिक, प्रोफाइल की जानकारी सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगी. शिक्षकवार और विद्यालयवार आंकड़ों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है. ऐसे में गलत या अधूरी जानकारी रहने पर स्थानांतरण से जुड़े आंकड़ों में भी गड़बड़ी हो सकती है.

इस संबंध में डीपीओ स्थापना शशि चंदन चौधरी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखापालों को निर्देश जारी किया है. विभाग ने कहा है कि ''सभी शिक्षकों का प्रोफाइल शत-प्रतिशत त्रुटिरहित होना चाहिए. प्रोफाइल में विद्यालय, पद और अन्य जरूरी जानकारियों की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्तर पर तय की गई है.''

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक प्रोफाइल दुरुस्त नहीं करने और शत-प्रतिशत त्रुटिरहित प्रोफाइल का घोषणा पत्र नहीं देने पर संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और संबंधित पदाधिकारी का सितंबर महीने का भुगतान रोका जा सकता है.

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. यहां शिक्षकों के ट्रांसफर से पहले शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. जिले के 17 हजार 383 शिक्षकों में से 3,393 शिक्षकों का प्रोफाइल अब तक अपडेट नहीं हुआ है.

शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के अनुसार समायोजन और पारस्परिक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक अक्टूबर को संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन किया जाना है. इसके बाद चार अक्टूबर से सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू होने हैं. ऐसे में उससे पहले शिक्षकों के प्रोफाइल को पूरी तरह अपडेट और त्रुटिरहित करने का लक्ष्य रखा गया है.

पहले भी दिया जा चुका है मौका

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करने का पहले भी मौका दिया जा चुका है. मई में शिक्षकों और छात्रों के प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी को अपडेट करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद अगस्त में भी प्रोफाइल में सुधार का अवसर दिया गया. जिन शिक्षकों की जानकारी में संशोधन की जरूरत थी, उनसे आवेदन और डीसीएफ की मूल प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने को कहा गया था.

घोषणा पत्र नहीं देने पर भुगतान रोकने का निर्देश

अब विभाग ने प्रोफाइल की शत-प्रतिशत शुद्धता को लेकर घोषणा पत्र मांगा है. संबंधित विद्यालय प्रधान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का ई-शिक्षाकोष पर प्रोफाइल सही तरीके से प्रदर्शित हो रहा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और संबंधित पदाधिकारी का सितंबर माह का भुगतान रोका जा सकता है.

अनुशासनिक कार्रवाई की भी चेतावनी

साथ ही निर्धारित समय के बाद भी प्रोफाइल में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित शिक्षक को जिम्मेदार माना जाएगा. लापरवाही या विलंब की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है.

प्रोफाइल अपडेट करना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता

सामान्य स्थानांतरण से पहले भागलपुर में शिक्षकों के ई-शिक्षाकोष प्रोफाइल को दुरुस्त करना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता बन गया है. 3,393 शिक्षकों का प्रोफाइल अभी अपडेट होना बाकी है. अब विभाग ने वेतन रोकने के निर्देश के जरिए प्रोफाइल अपडेट और घोषणा पत्र जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक और अधिकारियों पर तय कर दी है.

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