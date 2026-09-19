काका हाथरसी का जन्मदिवस-पुण्यतिथि मनाई गई; कवियों ने सुनाई काका की कविताएं
प्रशासन ने काका हाथरसी की स्मृति में कोई प्रोग्राम रखने की बजाय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 7:27 AM IST
हाथरस: साहित्यकार और व्यंगकार काका हाथरसी का जन्म दिवस और पुण्यतिथि 18 सितंबर को मनाई गई. रस्म अदायगी के तौर पर ही सही हर वर्ष उनके स्मारक पर कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार कुछ कर्मचारियों ने हीं उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया.
ब्रज के प्रसिद्ध दाऊजी महाराज मेले में प्रशासन ने काका हाथरसी की स्मृति में कोई प्रोग्राम रखने की बजाय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक अनिल बौहरे और ब्रज कला केंद्र हाथरस के अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शुरुआत में काका हाथरसी की स्मृति और सम्मान में हा-हा, ही-ही, हू-हू, कार्यक्रम का आयोजन किया.
इस मौके पर कुछ कवियों के अलावा हाथरस सदर के एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह, पालिका अध्यक्ष स्वेता चौधरी और अन्य लोगों ने काका की रचनाओं को मंच पर पढ़ा. एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह ने काका की रचना पढ़ी.
प्रजातंत्र- पांगण में भगवन्
अजब तमाशा होरिया गणपति बप्पा मोरिया
गांधीजी का चित्र लगाकर, जन-गण-धन पर डालें डाका
जाने कब कुर्सी छिन जाए, फिर कैसे जीएंगे काका.
खोलेंगे अगले चुनाव में, भर लें आज तिजोरियां,
गणपति बप्पा मोरिया.
वहीं नगर पालिका की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने सुनाया
कूटनीति मंथन करी, प्राप्त हुआ यह ज्ञान
लोहे से लोहा कटे, यह सिद्धांत प्रमान
यह सिद्धांत प्रमान, जहर से जहर मारिए
चुभ जाए कांटा, कांटे से ही निकालिए
कह काका कवि, कांप रहा क्यों रिश्वत लेकर?रिश्वत पकड़ी जाए तो छूट जा रिश्वत देकर.
इनके अलावा कवियों ने लोगों ने
गालों पर छाई है लाली, चेहरा दमक रहा ज्यों दर्पण,
यह सफेद डाकू हैं, हरगिज नहीं करेंगे आत्म- समर्पण
जितने पहरेदार बढ़ रहे, उतनी होती चोरियां,
गणपति बप्पा मोरियाय
सच्चे स्वतंत्रता सेनानी, ‘ताम्रपत्र’ को चाट रहे हैं,
जाली सर्टिफिकेट बनाकर, चमचे चांदी काट रहे हैं.
कूटनीति की पिचकारी से, खेल रहे हैं होरियां, गणपति बप्पा मोरियाय
ईमानी अफसर को नीचे वाले बेईमान बना दें,
लालच का पेट्रोल छिड़ककर नैतिकता में आग लगा दें.
तू भी खा और हमें खिला, या बांध बिस्तरा- बोरियां, गणपति बप्पा मोरिया.
मार्केटिंग को जाएं ‘हजूरिन’ सजकर सरकारी कारों में,
उनके दर्शन को हो जाती, भीड़ इकट्ठी बाजारों में.
फिल्मी हीरोइन-सी लगतीं, यह राष्ट्रीय चकोरियां, गणपति बप्पा मोरिया.
लड़के लंबे बाल बढ़ाएं, केस कटाती हैं कन्याएं,
बेटे ब्लाउज पहिन रहे हैं, बिटिया जी लुंगी लटकाएं.
धोखे में पड़ जाते काका, को छोरा को छोरियां? गणपति बप्पा मोरिया.
काका को समर्पित रहा 1 घंटा: ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि प्रशासन को आज काका हाथरसी पर प्रोग्राम रखना चाहिए था. लेकिन प्रशासन ने काका हाथरसी को समर्पित कार्यक्रम की बजाय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन रखा है.
काका हमारे देश की शान थे. हमारे हाथरस की शान थे इसलिए ब्रज कला केंद्र के पदाधिकारियों ने ब्रजभाष कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में एक घंटा काका हाथरसी को समर्पित किया है.
साहित्यकार गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि हाथरस की गतिविधियों का शून्य होने की वजह से काका को वह स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसके वह हकदार थे.
यह भी पढ़ें: यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स, सहयोगी दल भाजपा पर दबाव बनाने में जुटे, नए दलों ने भी शुरू की परिक्रमा