ETV Bharat / state

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने शब्बीर शाह को जमानत देने का आदेश दिया है.

शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुकी है. आज के आदेश के बाद शब्बीर शाह के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में शब्बीर शाह को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को यूएपीए के मामले में शब्बीर शाह को जमानत दी थी. यूएपीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा था कि याचिकाकर्ता गंभीर रुप से बीमार है. गोंजाल्वेस ने कहा था कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा था कि एनआईए की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट में शब्बीर शाह के नाम का जिक्र भी नहीं है. इस मामले में जल्द ट्रायल पूरी होने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार सौ गवाह हैं.