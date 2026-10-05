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पलामू पुलिस अनुसंधान को करेगी बेहतर, अनुसंधान समेत अन्य मामले को लेकर थानों में अलग-अलग विंग करेंगे कार्य

पलामू पुलिस कार्यालय ( ईटीवी भारत )

पलामू: जिले में पुलिस अनुसंधान को बेहतर करेगी, ताकि अभियुक्तों को जल्द सजा मिल सके. पलामू पुलिस मुकदमों के अनुसंधान को लेकर कई योजनाओं पर कार्य कर रही है. सभी थानों में एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों को मुकदमा के अनुसंधान में तैनात किया जाएगा. इससे पहले पुलिस अधिकारियों को उनके विशेषज्ञता के आधार पर पर मुकदमों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.