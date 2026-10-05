पलामू पुलिस अनुसंधान को करेगी बेहतर, अनुसंधान समेत अन्य मामले को लेकर थानों में अलग-अलग विंग करेंगे कार्य
पलामू में पुलिस अनुसंधान को बेहतर करेगी. बेहतर कार्य को लेकर थानों में अलग-अलग विंग कार्य करेंगे. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 5:51 PM IST
पलामू: जिले में पुलिस अनुसंधान को बेहतर करेगी, ताकि अभियुक्तों को जल्द सजा मिल सके. पलामू पुलिस मुकदमों के अनुसंधान को लेकर कई योजनाओं पर कार्य कर रही है. सभी थानों में एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों को मुकदमा के अनुसंधान में तैनात किया जाएगा. इससे पहले पुलिस अधिकारियों को उनके विशेषज्ञता के आधार पर पर मुकदमों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
पलामू पुलिस मुकदमे के अनुसंधान को बेहतर करने के लिए थाने में अलग-अलग विंग तैयार कर रही है. थाना में मुकदमों के अनुसंधान करने वाले अलग, लॉ एंड ऑर्डर और पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाले अलग, जबकि ओडी ड्यूटी करने वाले अलग-अलग अधिकारी होंगे. फिलहाल पलामू के थानों में सभी पुलिस पदाधिकारी मुकदमों के अनुसंधान के अलावा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभालते हैं. पलामू पुलिस की योजना है कि मुकदमे के अनुसंधान बेहतर तरीके से किए जाए और इसमें एक्सपर्ट अधिकारियों की तैनाती की जाए.
पलामू के विभिन्न थाना क्षेत्र में आम लोगों की समस्या को देखते हुए और अनुसंधान को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. यह देखा जाता है कि थानों में तैनात पुलिस पदाधिकारी सभी तरह के ड्यूटी करते हैं, सभी अनुसंधानकर्ता भी बनते हैं. कई बार देखा गया है कि अनुसंधान में जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी प्रगति नहीं हुई है. इसका प्रभाव पीड़ित पर भी पड़ता है. पूरे मामले को देखते हुए अनुसंधान को बेहतर करने और गति देने के लिए, अभियुक्तों का सजा दिलवाने के लिए सभी थाना में अनुसंधानकर्ता को अलग किया गया है. अन्य पदाधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर और गश्ती की ड्यूटी दी गई है:- कपिल चौधरी, पलामू एसपी
जिले में 17 इंस्पेक्टर और 174 सब इंस्पेक्टर हैं तैनात
पलामू में फिलहाल 17 इंस्पेक्टर, 174 सब इंस्पेक्टर जबकि 309 एएसआई तैनात हैं. इंस्पेक्टर का 19 जबकि सब इंस्पेक्टर का 280 पद स्वीकृत है. जिला में टाउन, हरिहरगंज, हुसैनाबाद और साइबर में प्रभारी के पद पर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी तैनात हैं. जबकि अन्य थानों में सब इंस्पेक्टर प्रभारी के पद पर तैनात हैं.
हत्या और बड़े मुकदमों का अनुसंधान कई थाना में सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी ही करते हैं, जबकि छोटे घटनाओं के मुकदमों का अनुसंधान एएसआई करते हैं. मुकदमे के अनुसंधान को बेहतर करने के लिए सब इंस्पेक्टर को एक्सपर्ट बनाया जा रहा है. हत्या, चोरी, डकैती अपहरण समेत अलग-अलग अपराध की श्रेणी भी तैयार की गई है. विशेषज्ञता के अनुसार पुलिस पदाधिकारी को मुकदमों के अनुसंधान की जिम्मेवारी दी जा रही है.
ये भी पढ़ें: पलामू के छतरपुर में पुलिस ने दागियों की कराई परेड, झारखंड-बिहार में कई आपराधिक मामलों के हैं आरोपी
पलामू में इंटर स्टेट चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, चोरी से पहले करते थे खाली घरों की रेकी
पलामू में बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू, जमशेदपुर की घटना के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस