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झांसी में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग फिर उठी, आमरण अनशन शुरू

झांसी: झांसी में अलग बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर बुधवार को गांधी उद्यान में आमरण अनशन सत्याग्रह शुरू हो गया. बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर शुरू किए गए इस आंदोलन में आयोजकों ने केंद्र सरकार से अपना वादा पूरा करने और अलग राज्य के गठन पर ठोस निर्णय लेने की मांग उठाई. पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया.



आंदोलन की अगुवाई कर रहे भानु सहाय ने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल आश्वासन देने से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा. अब अलग राज्य के गठन को लेकर स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए.





सत्याग्रह को व्यापक स्वरूप देने के लिए 20 गैर-राजनीतिक संस्थाओं की भागीदारी की योजना बनाई गई है. इसके तहत अलग-अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों के एक-एक दिन अनशन पर बैठने की बात कही गई है. आंदोलन के माध्यम से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को जन-जन तक पहुंचाने और सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है.



अलग राज्य के गठन के साथ आंदोलनकारियों ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया है. उनकी मांगों में बुंदेलखंड के मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों को भरना तथा चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है. इसके अलावा झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उच्चीकृत करने की मांग भी उठाई गई है.



पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा रही है. वर्ष 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को चार हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया था, जिसमें बुंदेलखंड भी शामिल था. हालांकि, दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि उत्तर प्रदेश से नए राज्यों के गठन का कोई प्रस्ताव उस समय केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं था.







