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जनसुनवाई में फरियादी के मौत से एक्शन में प्रशासन, दुकान और जमीन के स्वामित्व की जांच

श्योपुर निवासी मृतक देवेंद्र गोयल ने अपनी मौत से पहले दुकान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था. उनका आरोप था कि न्याय की मांग को लेकर लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे. लेकिन उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. जनसुनवाई में भी उनकी शिकायत को नहीं सुनी गई. जिसके बाद उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया.

श्योपुर: जनसुनवाई के दौरान फरियादी देवेंद्र गोयल की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है. मामले की जांच करते हुए अधिकारियों की टीम सब्जी मंडी स्थित विवादित दुकान का निरीक्षण करने पहुंची. यहां आस-पास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं. तहसीलदार दर्शन लाल बौद्ध का कहना है कि जांच के बाद पूरी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी.

फरियादी के मौत के बाद हुई शिकायत की जांच (ETV Bharat)

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

मृतक देवेंद्र गोयल के पुत्र कन्हैया गोयल का कहना है कि "मेरे पिताजी ने मौत से पहले जो कहा वह सत्य है. मेरे पिताजी ने दुकान हथियाने के आरोप जिन लोगों पर लगाएं हैं, वे ही दोषी हैं. मैं अपने पिताजी की मौत से आहत हूं और मैं चाहता हूं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो."

दुकान और जमीन के स्वामित्व की हुई जांच

तहसीलदार दर्शन लाल बौद्ध ने बताया कि "दुकान और जमीन के स्वामित्व को लेकर विस्तृत जांच की गई है. संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उनकी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी गई है. नगर पालिका के रिकॉर्ड में हुकुम सिंह के नाम, नामांतरण दर्ज है, जबकि मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधे रमण यादव द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 28 फरवरी 2026 तक दुकान का कब्जा मृतक देवेंद्र गोयल के पास था. वह उसे किराए पर दे रहे थे."

तहसीलदार के अनुसार वर्ष 1994 के पारिवारिक बंटवारे के दस्तावेजों में भी यह उल्लेख है कि संबंधित दुकान मृतक देवेंद्र गोयल के पिता दुलीचंद के नाम से दर्ज थी. उस समय उनका कब्जा भी था.