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सिवनी में प्रेम प्रसंग में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, मंडला में रिक्शा चला रहे व्यक्ति की चप्पलों से धुनाई

सिवनी और मंडला में मारपीट के वीडियो आए सामने. सिवनी में प्रेम-प्रसंग में एक युवक की डंडों के साथ लात घूसों से जमकर मारपीट.

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सिवनी में प्रेम प्रसंग में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 4:25 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 5:03 PM IST

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सिवनी: भोमा तहसील के सालीवाड़ा गांव में प्रेम-प्रसंग में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. एक खेत में कई युवा एक युवक के साथ बेरहमी से जमकर मारपीट कर रहे हैं. युवक रहम की भीख मांगता रहा और लोग उसकी लात घूसों और लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर रहे हैं. ये घटना लगभग एक माह पुरानी बताई जा रही है. सोशल मीडिया में वीडियो सर्कुलेट होने के बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

प्रेम-प्रसंग में युवक के साथ जमकर मारपीट

सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा यह वीडियो कोतवाली या डूंडासिवनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. घटना लगभग एक माह पुरानी बताई जा रही है. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसी खेत में एक युवक के साथ जमकर मारपीट हो रही है.

इस युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि इसकी पीठ पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं. इस युवक की लात घूसो के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई. इसके बाद एक युवक उसकी पीठ पर हल्दी या कोई रंग का लेप लगाता नजर आ रहा है. इस बीच भी उसकी पिटाई चलती रही. इसके बाद युवक के ऊपर पानी डालकर उसे नहलाया गया. एक युवक उसे किसी युवक के पैर पकड़ने की नसीहत भी दे रहा है.

वीडियो सर्कुलेट होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

सोशल मीडिया में वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है. एसपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया, "मंगलवार को यह वीडियो उनके संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है. यह वीडियो एक महीने पुराना बताया जा रहा है. प्रेम प्रसंग से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहे 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बाकी 8 लोगों की तलाश की जा रही है जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा."

आईटीआई का छात्र है पीड़ित

पीड़ित सिवनी जिले की भोमा तहसील के सालीवाड़ा ग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है. यह आईटीआई का छात्र है. पीड़ित ने डर के चलते इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की थी. बताया जा रहा है कि पीड़ित का नागपुर में इलाज चल रहा है.

मंडला में सामने आया मारपीट का वीडियो

सिवनी के साथ-साथ मंडला में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक युवक रिक्शे पर खड़ा नजर आ रहा है और वह बीच बीच में रिक्शे वाले को पीटता नजर आ रहा है. राह चलते लोगों ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया.

रिक्शा चला रहे युवक को चप्पल और छाते से पीटा

यह वीडियो मंडला शहर के मुख्य मार्ग का बताया जा रहा है. वीडियो में एक लहूलुहान युवक रिक्शे पर खड़ा है और जो रिक्शा चला रहा है उसे उसने कपड़े से बांधकर रखा है. रिक्शे पर सवार युवक भी घायल बताया जा रहा है. इन दोनों के बीच पहले विवाद हुआ था. जिसमें रिक्शा चला रहे व्यक्ति ने लाठी से पीटकर युवक के सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया. बाद में इस घायल युवक ने रिक्शे वाले को पीटा और उसे बांधकर थाने ले जा रहा है. बीच-बीच में यह घायल युवक रिक्शे वाले की चप्पल और छाते से पीटता नजर आ रहा है.

सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी सफीक खान ने बताया, "सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो की जानकारी लगी थी. इस मामले की जांच की जा रही है. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : July 15, 2026 at 5:03 PM IST

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