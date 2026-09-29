शराब पीने और बेचने वालों की अब खैर नहीं, 2 हजार से 5 हजार रु तक का जुर्माना
मध्य प्रदेश के सिवनी में शराब के खिलाफ अनोखी सामाजिक पहल, शराब बेचने और पीने वालों पर लगेगे जुर्माना, महिलाओं का फैसला. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:08 AM IST
सिवनी : घर में पुरुष शराब पीकर आते थे और महिलाओं के साथ मारपीट करने के अलावा गाली गलौज करते थे, जिससे महिलाएं काफी परेशान होती थीं. ऐसे में घर के माहौल को खराब होने से बचाने के लिए सिवनी की महिलाओं ने फैसला लिया कि अब ना तो गांव में कोई शराब बेचेगा और ना ही कोई शराब पीएगा. अगर किसी ने शराब बेची या पी, तो उसके खिलाफ भी जुर्माना किया जाएगा और पीने वाले को भी सजा मिलेगी, जिसकी सूचना बाकायदा महिलाओं ने छपारा थाने में पहुंचकर भी दी है.
शराब बेची तो 5 हजार और पी तो 2 हजार का जुर्माना
सिवनी के छपारा के बकोड़ा सिवनी ग्राम पंचायत के जामुन टोला गांव में शराबबंदी और सामाजिक बुराइयों को लेकर ग्रामीणों ने बड़ा निर्णय लिया है. ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर गांव में शराब की बिक्री और शराब के पीने पर अर्थदंड लगाने का फैसला किया गया है. प्रस्ताव के अनुसार गांव में यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर ₹5000 का अर्थदंड लगाया जाएगा. वहीं, शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति पर ₹2100 का फाइन लगाने का निर्णय लिया गया है.
इसके साथ ही गांव में शराब बेचने या शराब पीकर हुड़दंग और अशांति करने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले को ₹1100 का पुरस्कार देने की बात भी प्रस्ताव में शामिल की गई है.
जुआ-सट्टा खेलने वाले भी रडार पर
सरपंच अवधलाल मरकाम ने बताया कि ग्रामीणों ने जुआ और सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयों को लेकर भी पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया है. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखने की बात कही गई है. इसी मांग और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की जानकारी देने के लिए सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाओं के साथ छपारा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से सहयोग की मांग की.
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कई दिनों से शराब बंदी के लिए हो रही थी मांग, खुद लेना पड़ा निर्णय.
गांव की महिला शीतल बरकड़े ने बताया, '' शराब पीने वाला घर में आकर महिलाओं से मारपीट करता है, बच्चों से गाली गलौज करता है, जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है. गांव में शराब बड़ी मात्रा में बनाई जाती है और दुकानों में बाहर से लाकर बेची भी जाती है इन पर रोक लगाने के लिए कई बार शिकायत की गई लेकिन किसी ने नहीं सुना. आखिरकार गांव की महिलाओं को ही सामने आना पड़ा और उन्होंने एक पंचायत बुलाकर निर्णय लिया है कि शराब पीने वाले से ज्यादा बेचने वाला भी गलत है. इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पहले जुर्माना वसूला जाएगा और फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा.