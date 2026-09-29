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शराब पीने और बेचने वालों की अब खैर नहीं, 2 हजार से 5 हजार रु तक का जुर्माना

शराब पीने और बेचने वालों की अब खैर नहीं ( Etv Bharat )

सिवनी : घर में पुरुष शराब पीकर आते थे और महिलाओं के साथ मारपीट करने के अलावा गाली गलौज करते थे, जिससे महिलाएं काफी परेशान होती थीं. ऐसे में घर के माहौल को खराब होने से बचाने के लिए सिवनी की महिलाओं ने फैसला लिया कि अब ना तो गांव में कोई शराब बेचेगा और ना ही कोई शराब पीएगा. अगर किसी ने शराब बेची या पी, तो उसके खिलाफ भी जुर्माना किया जाएगा और पीने वाले को भी सजा मिलेगी, जिसकी सूचना बाकायदा महिलाओं ने छपारा थाने में पहुंचकर भी दी है.