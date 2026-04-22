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सिवनी में प्यार के आगे हार गया रिश्ता!, पति ने क्यों खुद कराई पत्नी की प्रेमी संग शादी

सिवनी में शादी के 2 साल बाद पत्नी को दूसरे युवक से हुआ प्यार, पति ने पत्नी का प्रेमी संग विवाह रचाया, फिर किया विदा.

SEONI HUSBAND MARRY WIFE HIS LOVER
पति ने खुद कराई पत्नी की प्रेमी संग शादी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:36 PM IST

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सिवनी: केवलारी थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पत्नी के अफेयर को देखते हुए पति ने उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी. 2 साल पहले शशांक लखेरा ने अपनी पत्नी के साथ जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थीं. यही वादे उसकी पत्नी ने शशांक के साथ 7 फेरे लेकर किया था. लेकिन शादी के बाद पत्नी को जयदीप तिवारी नामक युवक से प्रेम हो गया. वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं. शशांक लखेरा ने पत्नी को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी, तो जयदीप के साथ शादी करा दी.

झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती थी पत्नी

शादी के बाद सोशल मीडिया के जरिए पत्नी की एक युवक से दोस्ती हुई. वह घंटों उससे बातें करने लगी थी. उसका प्रेमी भी अक्सर घर आने-जाने लगा था. इस पर घर पर विवाद भी हुआ था. जिसके बाद पत्नी घर वालों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती थी. इस बीच वह मायके चली गई. इसकी जानकारी घर वालों ने पुलिस को भी दी थी. वहीं, 4 महीने बाद वह वापस आ गई, लेकिन उसका पुराना रवैया जारी रहा.

पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ किया विदा (ETV Bharat)

पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ किया विदा

पति शंशाक लखेरा ने बताया कि "हमारी शादी 2 साल पहले हुई थी. मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था. इसलिए उसकी गलती को नजरअंदाज कर अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन पत्नी अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. इसलिए उसने अपनी पत्नी की खुशी के खातिर केवलारी थाने में आवेदन देकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से इनकार करते हुए अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ विदा कर दिया.

थाने में प्रेमी और पत्नी ने भी दिया सहमति

केवलारी थाना प्रभारी प्रीतम सिंह तिलगाम ने बताया कि "शशांक लखेरा की शादी के बाद पारिवारिक विवाद की कुछ शिकायत थाने में पहले भी दर्ज कराई गई थी. लेकिन बाद में शशांक उसकी पत्नी और एक युवक जयदीप तिवारी ने एक सहमति पत्र दिया है. जिसमें शशांक ने अपनी पत्नी के प्रेम संबंध जयदीप तिवारी से होना बताया और कहा कि इन दोनों की मर्जी एक साथ रहने की है. इसलिए उसे भी कोई समस्या नहीं है. मामला आपसी समझौता का था, इसलिए यहां से बिना कोई कार्रवाई किए प्रेमी और उसकी पत्नी के साथ भेज दिया गया."

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