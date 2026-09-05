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खुले कुएं बने खतरे की घंटी! बेटी को गिरता देख पिता ने लगाई छलांग, दम घुटने से दोनों की मौत

सिवनी के दरासी खापा गांव की घटना, बेटी को कुएं में गिरता देख पिता ने लगाई छलांग, दम घुटने से गई जान. रिपोर्ट- ठाकुर बालमुकुंद

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खुले कुएं बने खतरे की घंटी! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
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सिवनी: मध्य प्रदेश में खुले कुएं लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं. सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र के ग्राम दरासी खापा में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें पिता और बेटी की मौत हो गई. घर के समीप स्थित कुएं से पानी निकालते समय बालिका अचानक अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई. बेटी को कुएं में गिरता देख उसके पिता ने उसे बचाने के लिए तत्काल कुएं में छलांग लगा दी. हादसे में दोनों की पानी में दम घुटने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान चेतना पटले उम्र 15 वर्ष और रोशन पटले उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.

पानी निकालते वक्त बैलेंस बिगड़ने से कुएं में गिरी लड़की

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को चेतना पटले घर के समीप बने कुएं से बाल्टी के माध्यम से पानी निकाल रही थी. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में जा गिरी. बेटी को कुएं में गिरा देखकर पिता रोशन पटले ने उसे बचाने के उद्देश्य से बिना देर किए कुएं में छलांग लगा दी. बताया गया है कि कुएं में पानी अधिक होने के कारण दोनों पानी में डूब गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया और घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही कुरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की मौजूदगी में दोनों मृतकों के शवों को कुएं से बाहर निकलवाया गया. आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

खुले कुएं बने खतरे की घंटी

एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि, ''दरासी खापा गांव में कुएं में पिता बेटी के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं अग्रिम करवाई जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर पहलू की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.''

पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. हादसा किस परिस्थिति में हुआ, कुएं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी और बालिका के कुएं में गिरने के बाद बचाव के दौरान क्या स्थिति बनी. इन सभी बिंदुओं की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं.

अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ग्रामीणों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए खुले कुओं के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता बताई है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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