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गृह नगर सिवनी पहुंच भावुक हुए उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ.ढाल सिंह बिसेन, दिल को छू गई बात

सिवनी पहुंच भावुक हुए उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ( ETV BHARAT )

सिवनी : उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन दीपावली पर अपने गृहनगर सिवनी पहुंचे. पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. स्वागत समारोह में राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सिवनी से अपने जुड़ाव और अब बदल चुकी जिम्मेदारियों को लेकर बात की. डॉ. बिसेन ने कहा "अब निश्चित रूप से उनके और सिवनी के लोगों के बीच कुछ दूरियां रहेंगी. राज्यपाल बनने के बाद उनकी भूमिका बदल गई है. अब मैं आपका वोटर नहीं रह पाऊंगा."

मेरा दिल सिवनी के लिए ही धड़केगा