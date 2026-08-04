ETV Bharat / state

AI तकनीक से सिवनी में पकड़ा गया टाइगर, 2 महीने से 60 वन कर्मचारियों और हाथियों को दे रहा था चकमा

2 महीने तक 60 अधिकारी-कर्मचारियों से आंख मिचौली करता रहा बाघ, AI टेक्निक आई काम, पिंजरे में भेजा गया भोपाल, महेंद्र राय की रिपोर्ट.

TIGER RESCUE SEONI VAN VIHAR SHIFT
AI तकनीक से सिवनी में पकड़ा गया टाइगर (Source- Pench Tiger Reserve Seoni)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 6:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी : मध्य प्रदेश में टाइगर को एआई तकनीक से रेस्क्यू करने का अनोखा मामला सामने आया है. यहं सिवने के बरघाट लामटा इलाके में दहशत फैला रहे बाघ को लगभग 2 महीने की मशक्कत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है. इस टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए दो टाइगर रिजर्व के 60 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों ने दो महीने तक पसीना बहाया, फिर एआई की मदद से उन्हें आखिर सफलता हाथ लगी.

2 महीने से बाघ कर रहा था आंख-मिचौली

पेंच टाईगर रिजर्व के डायरेक्टर देवप्रसाद जे. ने बताया, '' बरघाट-लामटा क्षेत्र में बसे गांवों के पास मूवमेंट कर रहे नर बाघ PN-103 का मॉर्डन तकनीक AI कैमरा का उपयोग कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव व मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश डॉक्टर समीता राजोरा के निर्देशन में यह अभियान पेंच टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू दल, बरघाट परियोजना, लामटा परियोजना व दक्षिण बालाघाट वन मंडल, दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल, सिवनी के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ. यह रेस्क्यू अभियान काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण था. जिस वन क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट था, वह कई गांवों से लगा हुआ है और वहां का दुर्गम भू-भाग अभियान को और अधिक कठिन बनाता था.''

रेस्क्यू कर टाइगर को बेजा गया भोपाल (Source- Pench Tiger Reserve Seoni)

जंगल में लगाए गए 7 एआई कैमरे

उन्होंने आगे कहा, '' इसके आलावा उसी क्षेत्र में 7 दूसरे बाघों के साथ-साथ तेंदुआ, भालू और जंगली कुत्तों जिसे 'ढोल' कहते हैं, वे भी मौजूद थे. इन वजहों से टारगेट बाघ की सटीक पहचान करना बड़ा चैलेंज था. इस चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त दल द्वारा वैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई. लगभग 80 अत्याधुनिक ए.आई. कैमरे अलग-अलग जगहों पर लगाए गए और बाघों की ट्रैकिंग की गई. विभिन्न घटनास्थलों से प्राप्त डीएनए नमूनों व एआई कैमरों से प्राप्त सबूतों ने बाघ की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश से रेस्क्यू की अनुमति प्राप्त की गई.''

Seoni Pench Tiger AI Rescue
2 महीने से 60 वन कर्मचारियों और हाथियों को चकमा दे रहा था टाइगर (Source- Pench Tiger Reserve Seoni)

इस वजह से किया गया बाघ का रेस्क्यू

रेस्क्यू में लगभग 60 वन अधिकारी व कर्मचारी लगातार दो माह तक एक्टिव रहे. रेस्क्यू के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के दो हाथियों व पेंच टाइगर रिजर्व के एक हाथी का उपयोग किया गया, जिससे दुर्गम क्षेत्र में सुरक्षित रूप से अभियान संचालित किया जा सका. पिछले 4 महीने में क्षेत्र में जंगली जानवरों के द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाओं के कारण स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल था. इस परिस्थिति में वन अमले व कानून व्यवस्था बनाए रखने में संयुक्त दल को स्थानीय परिस्थितियों से निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हौसला बनाए रखते हुए परिस्थितियों को मैनेज कर अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया गया और बाघ को सुरक्षित रूप से बेहोश करने की प्रोसेस के बाद पकड़ा गया.

यह भी पढ़ें-

वन विहार भोपाल को होगा मेहमान

मेडीकल जांच के बाद बाघ की उम्र लगभग 9 साल बताई जा रही है. सरकारी नियम के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बाघ को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में शिफ्ट किया गया है.

TAGGED:

TIGER RESCUE SEONI VAN VIHAR SHIFT
PENCH TIGER RESERVE SEONI
MADHYA PRADESH NEWS
SEONI TIGER NEWS
SEONI PENCH TIGER AI RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.