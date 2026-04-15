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जंगल के करीब मौत की सफारी! पेंच टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघ कर रहा लोगों का शिकार

टाइगर स्टेट में बाघों के इंसानों पर हमले बढ़े ( ETV BHARAT )

पेंच टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया "मृतक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था एवं प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया था. परिजनों को सूचना दे दी गई है. भले ही घटना प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में प्रवेश के दौरान घटित हुई है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण एवं संवेदनशीलता के साथ पेंच प्रबंधन द्वारा मुआवजा संबंधी कार्रवाई शीघ्र की जा रही है. पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा पहले से ही ग्रामीणों की सुरक्षा एवं मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने हेतु व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं."

किशनपुर, नाहरझिर और थोटा माल जैसे क्षेत्रों में लगातार हो रही मौतों से ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं. हमलावर बाघ को तत्काल पकड़ा जाए, आबादी वाले क्षेत्रों में फेंसिंग की जाए और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.

तलाशी के दौरान शेरगढ़ढ़ा से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव पाया गया. घटनास्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक बाघ भी देखा गया. घटना की सूचना तत्काल थाना चांद को दी गई. मृतक की पहचान दिनेश पिता पुसू सेवतकर, उम्र लगभग 30 साल, निवासी ग्राम नाहरझिर के रूप में हुई है. पिछले 6 महीने के भीतर पेंच के बफर और कोर एरिया में बाघ के हमले की यह चौथी घटना है, जिसमें मौत हुई है.

पेंच टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया "13 अप्रैल को पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत वन परिक्षेत्र प्रतिबंधित कोर क्षेत्र, गेम रेंज गुमतरा, बीट नाहरझिर, कक्ष क्रमांक 1421 में नियमित गश्ती के दौरान एक दुखद घटना आई. गश्ती दल दोपहर क़रीब 3:30 बजे गश्त पर रवाना हुआ तथा संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए लगभग 4:45 बजे शेरगढ़ढ़ा नाम के जल स्रोत के पास पहुंचा. निरीक्षण के दौरान जल स्रोत के पास चट्टान पर खून के निशान दिखाई देने पर अनहोनी की आशंका के मद्देनजर दल द्वारा आसपास क्षेत्र में तलाशी ली गई."

जहां बाघ ने हमला किया वहां की जांच करती टीम (ETV BHARAT)

पेंच टाइगर रिजर्व में हड़कंप है. बाघ ने एक बार फिर इंसान का शिकार कर मौत के घाट उतार दिया. ये घटना पेंच टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में हुई है. जहां पर इंसानों के जाने पर मनाही है.

छिंदवाड़ा : पेंच टाइगर रिजर्व में बीते 6 माह में बाघों ने 4 इंसानों को शिकार बनाया. तो क्या सच में बाघ आदमखोर हो रहे हैं या फिर इंसान और जंगल के बीच बढ़ती टकराहट इसकी असली वजह है? बार-बार चेतावनी के बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में जा रहे हैं, क्या ये उनकी मजबूरी है या लापरवाही या वन प्रबंधन की नाकामी? बाघ इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं हमले?

पेंच टाइगर रिजर्व के गांवों में जनजागरुकता कार्यक्रम (ETV BHARAT)

पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने किए उपाय

बफर क्षेत्र के ग्रामों में “बाघ चौपाल” लगाकर ग्रामीणों को वन्यजीव व्यवहार एवं सावधानियों की जानकारी..

126 से अधिक इको विकास समितियों में बैठके आयोजित कर संरक्षण एवं संघर्ष निवारण पर चर्चा.

"सयाने मोगली की साइकिल " के माध्यम से घूम-घूमकर लगातार ग्रामीणों को जागरूक किया.

हाथियों से बाघ विचरण क्षेत्र में गश्ती.

बाघ एवं तेंदुआ जैसे वन्य प्राणी के विचरण पर नजर रखने हेतु मोशन सेंसर कैमरा संवेदनशील क्षेत्र में लगाए.

पेंच प्रबंधन ने ग्रामीणों को किया सतर्क

महुआ बीनने के दौरान ग्रामीणों द्वारा जंगल में अधिक अंदर तक जाना गंभीर साबित हो रहा है

पेंच प्रबंधन द्वारा सभी ग्रामीणों से सावधानियां बरतने की अपील की गई है

महुआ एकत्रित करने हमेशा समूह में जाएं, अकेले न जाएं

एक ही स्थान/पेड़ पर परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर महुआ संग्रह करें.

जंगल में काम करते समय आपस में बातचीत या आवाज करते रहें.

सुबह बहुत जल्दी एवं अंधेरा होने पर जंगल में प्रवेश न करें.

जंगल में अत्याधिक अंदर तक एन्ट्री करने से बचें

कोर ज़ोन पूर्णतः प्रतिबंधित है, वहां प्रवेश बिल्कुल न करें

संबंधित फॉरेस्ट गार्ड के संपर्क में रहें एवं उनके निर्देशों का पालन करें

क्यों आदमखोर हो रहे बाघ

देश में तेजी से जंगल सिकुड़ रहे हैं. बाघों के नेचुरल हैबिटैट पर बढ़ते दबाव से उन पर संकट है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार "पर्यावरणीय बदलावों और मानव गतिविधियों के हस्तक्षेप ने बाघों के व्यवहार को प्रभावित किया है. इसके चलते इंसानों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं. जनवरी से जून 2025 के बीच भारत में बाघों ने कम से कम 43 लोगों की जान ली."

बाघ क्यों हो रहे आदमखोर (ETV BHARAT)

कई टाइगर रिज़र्व अब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं. रिज़र्व में बाघों की संख्या अधिक है, और नए क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए बाघ संरक्षित जंगलों से बाहर निकल रहे हैं. बाहर निकलते ही उनका सामना खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों से होता है.

बाघ को कब कहा जा सकता है आदमखोर

वैसे तो बाघ के आदमखोर होने को लेकर अलग से कोई कानून नहीं है. इंसान पर खतरा होने पर किसी भी वन्यजीव के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं. वाइल्ड लाइफ एक्ट 1927 के सेक्शन 11 के मुताबिक जो जानवर इंसानों की जिंदगी के लिए खतरनाक होता है. उसे आमदखोर माना जाता है. कानून में उसके शिकार की इजाजत दी जाती है.

वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में दर्ज 55 बाघ मृत्यु घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया. प्राकृतिक कारणों से 38 बाघों की मौत हुई. इनमें आपसी संघर्ष, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटनाएं, रेल और सड़क हादसे शामिल हैं. शिकार से 11 बाघों की मृत्यु हुई है. तस्करी के लिये 6 बाघों का शिकार हुआ.

टाइगर स्टेट, फिर भी इतनी मौतें

भोपाल निवासी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है "दुनिया में टाइगर की कुल आबादी 5,421 है, जिसमें से भारत में 3167 टाइगर हैं और देश में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं. टाइगर स्टेट होने के बावजूद भी साल 2025 में मध्य प्रदेश में 54 टाइगर की मौत हुई. प्रदेश में साल 2022 में 43 मौतें, साल 2023 में 45 मौतें और साल 2024 में 46 मौतें हुई थीं."

पेंच टाइगर रिजर्व में लगाए गए कैमरे (ETV BHARAT)

बाघों के लिए इलाका छोटा पड़ा

पूर्व पायलट वन्य प्राणी विशेषज्ञ बृजेश भारद्वाज का कहना है "लगातार जंगल छोटे हो रहे हैं. जहां जंगल के जानवरों को रहना होता है, वहां पर वह इंसान अपनी बस्ती बसा रहा है, जिस कारण बाघों के लिए इलाका छोटा पड़ता है. बाघ ग्रामीण इलाकों में आते हैं और जब फिर कोई उनके टेरिटरी में हस्तक्षेप करता है तो वह अपने बचाव के लिए हमला करते हैं. हालांकि बाघ काफी शांतप्रिय जानवर होता है लेकिन कोई उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर वह अपने बचाव में अटैक करता है. इसलिए हमले होते हैं."

पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आदमखोर बाघ, गांव में 11 साल के बच्चे को निगला

मध्य प्रदेश में साल 2026 में बाघ के हमले

इसी साल 05 जनवरी को शहडोल जिले में बाघ के हमले में 48 साल के जमुना बैगा की मौत. ये घटना अंतरा गांव के पास बिरहुलिया वन क्षेत्र में हुई. पचगांव-बिरहुलिया के पास उसके शव के टुकड़े मिले. 14 जनवरी को छिंदवाड़ा में सौंसर के पीपला में किसान गुलाब वरकड़े को बाघ ने मार डाला. 16 जनवरी को सिवनी में बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत. इससे पहले 23 दिसंबर 2025 में उमरिया और बालाघाट जिले में बाघ ने दो लोगों को अपना शिकार बनाया.