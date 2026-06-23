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दुनियाभर में मिठास बिखेरेगा सिवनी का जंबो सीताफल, मिला GI टैग, खिले किसानों के चेहरे

सिवनी जम्बो सीताफल अपने बड़े आकार, उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाले विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. इस सीताफल का औसत वजन 200 से 650 ग्राम प्रति फल होता है, जबकि भूतबंधानी क्षेत्र में उत्पादित कई फल 800 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक वजन के पाए जाते हैं. जीआई टैग मिलने से इस उत्पाद की विशिष्ट पहचान सुरक्षित रहेगी और इसके नाम के दुरुपयोग पर रोक लगेगी.

छिन्दवाड़ा : अपने आकार और स्वाद के लिए देश भर में अलग पहचान रखने वाला सिवनी के जंबो सीताफल ने नई उपलब्धि हासिल की है. अब ये सीताफल भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग के साथ देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्वाद का जादू बिखरेगा. जीआई टैग मिलने से सिवनी जम्बो सीताफल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिल सकेगा.

सिवनी के सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने बताया, '' उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कलेक्टर सिवनी और आयुक्त उद्यानिकी के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में भूतबंधानी सीताफल क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सिवनी जम्बो सीताफल को यह महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है.''

जीआई टैग मिलने का सीधा फायदा सीताफल किसानों को (Source- Jansampark Seoni)

किसानों को मिलेगा लाभ, नाम का नहीं होगा दुरुपयोग

सिवनी के सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने बताया, '' जीआई टैग मिलने से जिले के हजारों सीताफल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. अब सिवनी के सीताफल को उसकी विशिष्ट पहचान के साथ बाजार में लाया जा सकेगा और दूसरे क्षेत्रों के उत्पादक इसके नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे. इससे उत्पाद की मांग और दाम दोनों में फायदा होने की संभावना है. साथ ही सीताफल उत्पादन, क्षेत्र विस्तार और प्रोसेसिंग गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी में बढोत्तरी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

किसानों को मिलेगा लाभ, नाम का नहीं होगा दुरुपयोग (Source- Jansampark Seoni)

करीब 700 हेक्टेयर में होती है सीताफल की खेती

फिलहाल सिवनी जिले में लगभग 695 हेक्टेयर क्षेत्र में सीताफल की खेती की जा रही है, जिससे हर साल लगभग 6090 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होता है. जिले का सीताफल देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रायपुर, वाराणसी और अन्य बाजारों में विशेष मांग रखता है. सीताफल का उपयोग प्रोसेसिंग कर पल्प बनाने में भी किया जाता है, जिससे सीताफल आइसक्रीम, रबड़ी, बासुंदी, लस्सी, शेक तथा विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का निर्माण होता है. इसके अतिरिक्त सीताफल के पत्तों व छिलकों का उपयोग जैविक खाद तथा औषधीय उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है. जिले में सीताफल उत्पादकों को संगठित कर दो एफपीओ का गठन किया गया है और तीन सीताफल पल्प प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित की गई हैं.

करीब 700 हेक्टेयर में होती है सीताफल की खेती (Source- Jansampark Seoni)

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कलेक्टर ने किसानों को दी बधाइयां, कही ये बात

कलेक्टर नेहा मीना ने जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार, जिला प्रशासन व उद्यानिकी विभाग सहित किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों व सभी संबंधित हितधारकों को बधाई दी है. कलेक्टर ने कहा, '' जीआई टैग के माध्यम से सिवनी जम्बो सीताफल को देश और विदेश के बाजारों में नई पहचान मिलेगी और इससे जिले के किसानों को बेहतर आर्थिक फायदा मिलेगा. यह उपलब्धि सिवनी की कृषि विरासत को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.''