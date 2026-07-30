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मेरी नहीं सुनते अधिकारी, मन करता है आत्महत्या कर लूं, नहीं बनवा सका एक सड़क: सरपंच का दर्द

सिवनी के बखारी ग्राम पंचायत में सड़क न होने से खाट पर अस्पताल जाते मरीज, सड़क नहीं बनवा पाने से दुखी हैं सरपंच.

SEONI BAKHARI GRAM PANCHAYAT NO ROAD
सिवनी की बखारी ग्राम पंचायत में नहीं है सड़क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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सिवनी: जनता ने मुझे इस उम्मीद से चुना था कि गांव में भले ही कुछ न हो लेकिन गांव की पक्की सड़क बन जाएगी. मैंने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी. अब गांव की जनता मुझे गालियां देती है. लगता है मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है. यह कहना है सिवनी जिले के बखारी ग्राम पंचायत के सरपंच का. आखिर क्यों सरपंच अपनी ग्राम पंचायत का विकास नहीं करवा पा रहे हैं और जनता परेशान है जानिए वजह.

गांव में नहीं करवा पा रहा हूं विकास, सरपंच ने कहा आत्महत्या का आता है विचार

सिवनी के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की घंसौर तहसील के बखारी गांव में पक्की सड़क नहीं होने से बरसात में गांव का संपर्क टूट जाता है और ग्रामीणों को मरीजों को करीब 5 किलोमीटर तक दलदली रास्ते से खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में ग्रामीण एक मरीज को खाट पर उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से ले जाते दिखाई दे रहे हैं. गांव के सरपंच रमेश का कहना है कि "जनता ने उन्हें इसलिए चुना था कि उनके गांव का विकास होगा लेकिन विकास तो बहुत दूर की बात है वह गांव को जोड़ने वाली एक पक्की सड़क भी नहीं बनवा पाए हैं. ऐसे में गांव की जनता उन्हें ताने मारती है. अब तो लगता है कि उनके पास आत्महत्या करना ही एक आखरी रास्ता है."

सिवनी की बखारी ग्राम पंचायत में खाट पर जाते हैं मरीज (ETV Bharat)

सड़क का सपना देखते जिंदगी बीत गई

70 की उम्र पार कर चुकी पूषा बाई ने बताया कि "55 साल पहले वो इस गांव में शादी के बाद आई थी तब से ही उनके गांव में कच्ची सड़क है पक्की सड़क उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है. कोई बीमार हो जाए या फिर गांव में किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना हो तो बरसात के मौसम में खाट ही एक सहारा होती है. कई लोगों ने तो हमारी आंखों के सामने इलाज के अभाव में दम भी तोड़ा है. नेता लोग चुनाव के समय में आते हैं सड़क बनाने का वादा करके जाते हैं लेकिन अब तक सड़क बनी नहीं है. हमारी जिंदगी बीत गई और अब लगता है सड़क हमारे लिए सपना बनकर रह जाएगी."

SEONI No road for Village
सिवनी की बखारी ग्राम पंचायत में नहीं है सड़क (ETV Bharat)

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Seoni Bakhari Gram Panchayat
खाट पर मरीज ले जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

ग्रामीण अनिल ऊइके का कहना है कि "उनके गांव में सड़क नहीं बनी है चुनाव के मौके पर हमने इसका विरोध किया था और वोट नहीं देने का प्लान भी किया था. नेताओं ने हमारे पास आकर वादे किए हमने उन्हें उनके वादे के मुताबिक वोट दिया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. एक बार अब गलती हो गई है अगला जो भी चुनाव आएगा हम नेताओं को बताएंगे कि वोट नहीं देंगे क्योंकि हालत इतनी खराब होती है हमें अपने मरीज तक को खाट पर डाल कर ले जाना पड़ता है. हमें अपनी परेशानियों से ही जूझना पड़ रहा है वोट देने का कोई मतलब नहीं होता."

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