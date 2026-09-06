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सिवनी में डकैती का खुलासा, 1 करोड़ 11 लाख के जेवरात बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार

डीआईजी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि "3 सितंबर को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान आरोपियों के कब्ज से करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है. कार्रवाई में पुलिस की 10 अलग-अलग टीमों ने करीब 200 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और नागपुर, जबलपुर, कुरई, छपारा और लखनादौन में दबिश दी."

सिवनी: बंडोल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर डकैती का खुलासा करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर सोने-चांदी के जेवरात, नकदी, दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपये का मशरूका शत-प्रतिशत बरामद हुआ है.

सिवनी डकैती मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

आंख में मिर्च पाउडर डालकर वारदात को दिया अंजाम

लखनवाड़ा निवासी योगेंद्र बघेल अपने साथी के साथ साप्ताहिक हाट-बाजारों में सोने-चांदी के आभूषण बेचने का काम करता है. 3 सितंबर की शाम वह बंडोल बाजार से आभूषण लेकर मोटरसाइकिल से लखनवाड़ा लौट रहा था. इस दौरान भोंगाखेड़ा स्थित गीता वेयरहाउस के सामने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर नीचे गिराया और चाकू दिखाकर करीब 26 किलो चांदी, 320 ग्राम सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए.

1 करोड़ 11 लाख के जेवरात बरामद (ETV Bharat)

तकनीकी जांच से मिली सुराग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल अलग-अलग टीमें गठित कीं. टीमों ने हाईवे और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. संदिग्धों की आवाजाही और वाहनों के रूट को जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, बरामद 320 ग्राम सोने की कीमत करीब 48 लाख रुपये, 26 किलो चांदी की कीमत करीब 60 लाख रुपये, दो मोटरसाइकिल करीब 2 लाख रुपये तथा सात मोबाइल फोन करीब 1 लाख रुपये के हैं. गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र उर्फ जित्तू बंजारा, भूपेंद्र जंघेला, योगेश साहू, राज उर्फ आरव उईके, दुर्गेश नागौत्रा, आकाश डेहरिया और आदित्य उर्फ सिद्धू लाहोरिया शामिल है. आरोपियों में कई के खिलाफ पूर्व से आपराधिक मामले दर्ज हैं.