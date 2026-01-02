ETV Bharat / state

सिवनी में नए साल पर खत्म हुआ परिवार, ट्रक-बाइक की टक्कर में 2 मासूमों सहित 4 की मौत

सिवनी: कुरई थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. ग्राम रिडडीटेक के पास सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में बेकाबू बाइक जा घुसी. इस भीषण टक्कर में बाइक सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की अस्पताल से जाते समय मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

खवासा से सिवनी जा रहा था परिवार

कुरई थाना प्रभारी कृपाल शाह टेकाम से मिली जानकारी के अनुसार, खवासा निवासी परमानंद वरकड़े (45) अपनी पत्नी गीता वरकड़े (42), 8 वर्षीय बेटी माही और 4 वर्षीय बेटे दीपांशु के साथ मोटरसाइकिल से सिवनी की ओर जा रहे थे. रात करीब 8 बजे जब वे ग्राम रिडडीटेक के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक (क्रमांक MP 09 HF 4074) के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों को गंभीर चोटें आईं.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम

राहगीरों ने तत्काल इस दुर्घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने एबुंलेंस से सभी घायलों को तत्काल कुरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन तक तब बहुत देर हो चुकी थी. दोनों सामूमों सहित चारों परिजनों की मौत हो गई है. डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद परमानंद, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. एक साथ 4 मौतों की खबर से अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया.