सिवनी कांड हाई कोर्ट में, पीड़ित व्यापारी को सुरक्षित घर भेजने का आदेश, बेरहमी से पिटाई का आरोप
सिवनी हवाला व लूटकांड में हाई कोर्ट में सुनवाई. पीड़ित कारोबारी कोर्ट में पेश. पुलिस ने जहां-जहां रखा, उसके सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश.
Published : October 15, 2025 at 7:38 PM IST
जबलपुर/सिवनी : सिवनी में महाराष्ट्र के व्यापारी को पुलिस टीम द्वारा लूट का मामला गर्म है. पीड़ित व्यापारी सोहनलाल परमार की पत्नी की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाई गई. पुलिस ने कोर्ट में सोहनलाल परमार को पेश किया. व्यापारी सोहनलाल परमार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. पीड़ित व्यापारी सोहनलाल परमार की एडवोकेट प्रियंका दुबे का कहना है "वह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रही हैं."
पीड़ित व्यापारी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई
सिवनी के हवाला व लूटकांड में सोहनलाल परमार से 2.96 करोड़ रुपये लूटे गए. पीड़ित व्यापारी की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है, इसे हबेसकॉरपस कहा जाता है. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उस स्थिति में लगाई जाती है, जब किसी का कोई परिजन गायब हो, गैरकानूनी तरीके से किसी दूसरे की कस्टडी में हो. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सोहनलाल परमार को पेश करने का आदेश दिया.
अवैध रूप से बंधक बना रखने का आरोप
याचिकाकर्ता जालना निवासी गंगा बाई परमार की तरफ से दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया "उसके पति सोहनलाल परमार को सिवनी पुलिस अवैध रूप से बंधक बनाकर रखे हुए है. उसके पति सोहनलाल की शिकायत पर ही सिवनी हवाला कांड का मामला उजागर हुआ. पुलिस ने उसे 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 12 तारीख को जमानत पर छोड़ दिया था."
"जमानत पर छूटने के बाद उसका पति अपने घर जालना आ गया था. उसी रात जालना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पुनः सिवनी पुलिस को सौंप दिया. तभी से उसका पति सिवनी पुलिस हिरासत में है." याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने दलील दी "याचिकाकर्ता के पति की ट्रांजिट रिमांड नहीं ली गई और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी नहीं किया गया."
हाई कोर्ट ने कहा- 24 घंटे में पेश करें व्यापारी को
वहीं, सरकार की तरफ से बताया गया "शिकायतकर्ता पुलिस अभिरक्षा में नहीं है." युगलपीठ ने गत दिवस याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था "शिकायतकर्ता पुलिस अभिरक्षा में नहीं है तो वह व्यक्तिगत हाई कोर्ट में उपस्थित हो. अभिरक्षा में है तो पुलिस उसे 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश करे." पीड़ित व्यापारी ने युगलपीठ को बताया "पुलिस ने उसे होटल तथा अन्य स्थानों में रखकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. उसके साथ मारपीट की गयी."
व्यापारी को सुरक्षित जालना तक छोड़ने का आदेश
पुलिस ने सोहनलाल परमार को हाई कोर्ट में पेश किया. सोहनलाल की तरफ से मुंबई से आई एडवोकेट प्रियंका दुबे ने बताया "उनके क्लाइंट को गैरकानूनी तरीके से पुलिस ने बंदी बनाकर रखा था. यह गलत है कि ये रकम सट्टे की है. ये रकम सोहनलाल के कारोबार की है. इसके सबूत हम बहुत जल्दी पेश करेंगे. जब पुलिस फंसने लगी तो उसने इस रकम को सट्टे का बताना शुरू कर दिया. पुलिस को यह उम्मीद नहीं थी कि लूट के बाद सोहनलाल इसकी शिकायत किसी से करेगा. बहरहाल, कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है और अब सोहनलाल को वापस जालना छोड़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है."
पीड़ित व्यापारी ने कहा- पुलिस अफसरों ने उसे पीटा
वहीं, पीड़ित व्यापारी सोहनलाल ने मीडिया से कहा "उसके साथ केवल लूट ही नहीं हुई बल्कि उसे बहुत अधिक मारा पीटा भी है. वह सही ढंग से चल नहीं पा रहा है. उसके साथ मध्य प्रदेश पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मारपीट की है." सोहनलाल की एडवोकेट प्रियंका दुबे ने बताया "वह जल्द ही इस मामले में कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करेंगी और सोहनलाल के लिए न्याय मांगेंगे."
सिवनी कोर्ट में एसडीओपी सहित सभी आरोपी पुलिसकर्मी पेश
उधर, सिवनी में आरोपी CSP पूजा पांडेय गोद में बच्ची लेकर अदालत में पेश हुईं. बुधवार को पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया. अदालत ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए. वहीं एक आरोपी आरक्षक राजेश जंघेला अब भी फरार बताया जा रहा है. मामले के अनुसार करीब ₹2.96 करोड़ की हवाला राशि की लूट का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था.
पुलिस पर करीब 3 करोड़ रुपये लूटने का आरोप
आरोप है कि बीते दिनों पुलिसकर्मियों ने हवाला कारोबारियों से रकम बरामद कर उसे अपने बीच बांट लिया. जब मामला उजागर हुआ तो डीजीपी कैलाश मकवाना ने CSP पूजा पांडेय सहित 11 पुलिसकर्मियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. मामले की जांच करने के लिए यह प्रकरण जबलपुर क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है. जांच टीम अब यह पता लगाएगी कि लूट की रकम कहां छिपाई गई और इसके पीछे कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे.