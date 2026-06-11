पेंच में दिखा बाघिन का शाही कुनबा! 3 शावकों संग जुगनी ने भरी चाल, देखते रह गए टूरिस्ट
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ दिखी बाघिन, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ नजारा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 5:30 PM IST
सिवनी: पेंच टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है. गुरुवार सुबह सफारी के दौरान खवासा बफर क्षेत्र में पर्यटकों को प्रसिद्ध जुगनी बाघिन अपने 4 नन्हे शावकों के साथ दिखाई दी. जंगल के बीच सड़क पार करते हुए बाघिन और उसके शावकों का यह मनमोहक दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था. पर्यटकों ने इस दुर्लभ पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.
सड़क पार करते दिखे शावक, पर्यटकों में दिखा उत्साह
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जुगनी बाघिन अपने चारों शावकों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार कराती नजर आ रही है. जैसे ही यह दृश्य पर्यटकों की नजरों में आया, सफारी वाहनों में मौजूद लोग उत्साहित हो उठे और कैमरों में इस पल को कैद करने लगे. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, शावकों के साथ बाघिन का खुले क्षेत्र में दिखाई देना, उनके स्वस्थ विकास और सुरक्षित आवास का सकारात्मक संकेत माना जाता है.
खवासा बफर बना पर्यटकों की पसंद
पेंच टाइगर रिजर्व का खवासा बफर क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है. यह क्षेत्र वन्यजीवों की गतिविधियों और विशेष रूप से बाघों की मौजूदगी के लिए जाना जाता है. खवासा बफर को "वुल्फ सेंचुरी" के नाम से भी पहचान मिली है, जहां बाघों के साथ-साथ भेड़िए, लोमड़ी और अन्य वन्यजीव भी देखे जा सकते हैं.
देश-विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर फैला पेंच टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में शामिल है. यहां के टूरिया, करमाझिरी और जमतरा जैसे कोर जोन व खवासा, तेलिया और रुखड़ जैसे बफर क्षेत्र पर्यटकों को जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं. हर वर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटक यहां बाघों और अन्य वन्यजीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
जुगनी बाघिन और उसके 4 शावकों का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से सकुलेट हो रहा है. वन्यजीव प्रेमी इस दृश्य को पेंच टाइगर रिजर्व की बड़ी उपलब्धि और बेहतर संरक्षण प्रयासों का परिणाम बता रहे हैं. बाघिन के साथ शावकों की सुरक्षित मौजूदगी यह संकेत देती है कि पेंच का जंगल आज भी बाघों के लिए अनुकूल और सुरक्षित आवास बना हुआ है.
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पेंच की पहचान बना बाघों का कुनबा
पेंच टाइगर रिजर्व लंबे समय से बाघों की समृद्ध आबादी और सफल संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है. जुगनी बाघिन और उसके चार शावकों की यह झलक न केवल पर्यटकों के लिए यादगार पल है, बल्कि यह पेंच के समृद्ध वन्यजीव संसार और जैव विविधता की एक खूबसूरत तस्वीर भी पेश करती है.