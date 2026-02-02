ETV Bharat / state

जंगल सफारी के शौकीनों के लिए बढ़िया खबर, पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की भरमार

देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पेंच नेशनल पार्क पसंदीदा जगह बन चुका है. पेंच नेशनल पार्क में आसानी से होने वाले बाघ के दीदार के कारण टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ी है. यानी यहां पर लगातार बाघ की संख्या बढ़ रही है. एक बार फिर पिछले माह हुए बाघ गणना में जो संकेत मिले हैं, उसके अनुसार बाघ की संख्या बढ़ी है. चार साल में होने वाली बाघ गणना के आंकड़ों की ओर देखें तो पिछली बार 2022 में हुई गणना में बाघों की संख्या 123 के आसपास पहुंच चुकी थी.

सिवनी: जंगल सफारी के शौकीनों के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में अब और आसानी से टाइगर के दीदार हो सकेंगे, क्योंकि इस बार हुई बाघों की गणना में काफी संख्या में बाघों के इजाफा होने के संकेत मिले हैं. पीस टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं दूसरे पशु और पक्षियों की भी भारी मात्रा में तादाद है. इसके लिए कई रिसर्चर यहां सालों से डेरा डाले हुए हैं.

इस साल 2026 में हुई गणना में बाघों की संख्या बढ़ने के अच्छे संकेत मिले हैं. वन अधिकारियों के अनुसार बाघों के संरक्षण और रहवास में सुधार के लिए हुए कामों का परिणाम है कि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है. वर्ष 2026 में हुई गणना के बाद उम्मीद की जा रही है कि बाघों की संख्या फिर बढ़ेगी. हर चार साल में होने वाली बाघों की गणना के बाद लगातार आंकड़े बढ़े हैं. साल 2010 में जहां पेंच पार्क में बाघों की संख्या सिर्फ 65 थी, जो 2022 में बढ़कर 123 के आसपास पहुंच गई थी. पिछले कुछ सालों में लगातार बाघों के मूवमेंट के बाद यह तो तय है कि यह आंकड़ा आने वाली गणना में बढ़ जाएगा.

पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती करते अधिकारी कर्मचारी (Pench Tiger Reserve Tiger)

छिंदवाड़ा में भी मिले थे बाघ होने के संकेत

छिंदवाड़ा में पिछली बाघ गणना में पूर्व वनमंडल के 156 और पश्चिम वनमंडल के 52 बीटों में बाघ के सबूत मिले थे. इस बार की बात करें तो चौरई, बिछुआ और मोहखेड़, सांवरी क्षेत्र में बाघ और तेंदुए का मूवमेंट बढ़ा है. इन इलाकों में मांसाहारी वन्यप्राणियों के मूवमेंट को देखते हुए पेंच टाइगर रिजर्व के उपसंचालक पुनीत गोयल ने बताया कि "वन्यप्राणियों के अनुकूल मौसम और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए लोगों में जागरुकता के अलावा संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि पेंच क्षेत्र के अलावा बाहरी वन क्षेत्रों में भी बाघ की संख्या बढ़ी है."

सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve Tiger)

बफर में भी सफर करवा रहा पेंच पार्क

पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया बाघों के दीदार तो आसानी से होते हैं. इसके अलावा पेंच टाइगर से लगे बफर जोन के गांव में भी लगातार बाघ का मूवमेंट बना रहता है. पेंच टाइगर रिजर्व ने अब बफर में भी सफर शुरू किया है. जिसके चलते कोर एरिया के अलावा बफर एरिया में भी जंगल सफारी कराई जा रही है.