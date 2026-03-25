पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा मेहमान, एयरक्राफ्ट की तरह आसमान में भरता है उड़ान
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध, नाम है यूरेशियन गिफ्रॉन गिद्ध, अनुकूल मानी जा रही पेंच रिजर्व की जलवायु.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 1:09 PM IST
सिवनी: पेंच टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति का यूरेशियन गिफ्रॉन गिद्ध दिखा है. विलुप्त प्रजाति के इस गिद्ध के पेंच में दिखने से यहां की बेहतर जलवायु का अंदाज लगाया जा रहा है. पेंच टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं कई पशु पक्षी और दूसरे अद्भुत जानवरों का डेरा है. इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पसंद माना जाता है.
पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा विलुप्त प्रजाति का गिद्ध
पेंच टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया कि "पेंच टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ नजारा शानदार यूरेशियन ग्रिफ्रॉन गिद्ध पाया गया है, जो प्रकृति की 'सफाई-टीम', का अहम हिस्सा माना जाता है. यह प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है. गिद्धों की कई प्रजातियों की संख्या में गिरावट को देखते हुए, उनका संरक्षण अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. पेंच टाइगर में इसके मिलने से यहां की जलवायु अनुकूल है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है. इसके साथ ही वन और पर्यावरण दोनों के संरक्षण की बेहतरी का यह परिणाम है."
3 मीटर तक पंख फैला सकता है यूरेशियन गिफ्रॉन गिद्ध
वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि "यूरेशियन गिफ्रॉन गिद्ध करीब 3 मीटर तक अपने पंख फैला सकता है, शिकारी होने की वजह से यह काफी ऊंची उड़ान से भी अपने शिकार को टारगेट कर उस पर झपटा मारता है. हालांकि भारत में अभी विलुप्त प्रजाति के गिद्ध हैं, ज्यादातर हिमालय में ही पाए जाते हैं. ज्यादातर यूरोपी उत्तर अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में इन्हें देखा गया है."
पिछले साल चर्चाओं में आया था यह गिद्ध
नवंबर 2025 में यह गिद्ध काफी चर्चाओं में था, दरसअल जनवरी 2025 में सतना जिले के नागौद में इसी प्रजाति का एक गिद्ध घायल अवस्था में मिला था. जिसे इलाज के बाद वन विहार भोपाल शिफ्ट किया गया था और फिर विदिशा के पास हलाली डैम से उसे जियो टैग लगाकर छोड़ दिया गया था. इस गिद्ध को मारीच नाम दिया गया था, जो करीब 15 हजार किलोमीटर की वापसी कर भारत लौट आया है.
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29 मार्च को इसे छोड़ा गया था, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की लंबी उड़ान भरते हुए मई के पहले सप्ताह में कजाकिस्तान पहुंचा और लगभग चार महीने तक वहीं रहा था. 23 सितंबर को उसने भारत की ओर वापसी शुरू की और 16 अक्टूबर को राजस्थान के धौलपुर आया था.