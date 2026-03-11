इंसान ही नहीं मकड़ी भी करती है सिग्नेचर, पेंच टाइगर रिजर्व में अनोखे स्पाइडरों का संसार
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में नजर आई खास तरह की मकड़ी, जो इंसानों की तरह छोड़ती है अपनी पहचान, नाम है उसका सिग्नेचर स्पाइडर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 2:01 PM IST
रिपोर्ट: महेंद्र राय
सिवनी: सिग्नेचर मतलब किसी की भी पहचान, साइन कहीं भी किसी पहचान बता सकता है, लेकिन क्या कभी कोई कीड़ा साइन करता होगा, सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है. पेंच टाईगर रिजर्व में जहां पर एक साइन वाला कीड़ा मिला है. इसकी पहचान ही उसकी साइन होती है.
पेंच टाइगर रिजर्व में मिली सिग्नेचर स्पाइडर
पेंच टाइगर रिजर्व पार्क में गश्ती कर रहे फॉरेस्ट गार्ड रूपेश मंडलेकर ने अपने कैमरे में एक ऐसी मकड़ी को कैद किया है. जिसे सिग्नेचर स्पाइडर कहा जाता है. यह अपने जाले में एक खास ज़िग-ज़ैग सफेद पैटर्न बनाती है. जिसे स्टेबिलिमेंटम कहते हैं, जो एक सिग्नेचर जैसा दिखता है. मकड़ी बीच में X शेप में पैर फैलाकर बैठती है, उड़ने वाले कीड़ों के फंसने का इंतज़ार करती है और जब शिकार जाल में फंस जाता है, तो उसे अपना भोजन बनाती है.
अद्भुत जीव जन्तुओं का संसार है पेंच टाईगर रिजर्व
वाइल्ड लाईफ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित मेश्राम बताया कि "पेंच टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों से ही गुलजार नहीं है, बल्कि यहां पर हजारों की संख्या दूसरे जानवरों के साथ के जीव जंतु मिलते हैं, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाते हैं. ऐसा ही मकड़ियों में भी होता है. दुनिया भर में 50000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति है. जिसमें पेंच टाइगर रिजर्व में बंदर जैसे दिखने वाली घोस्ट स्पाइडर को कुछ दिन पहले देखा गया था. इसके अलावा अब सिग्नेचर स्पाइडर दिखाई दी है, पेंच टाइगर रिजर्व में 250 ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है, जो देसी और विदेशी है.
इंसानों की दोस्त कीटनाशक का करती है काम
वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि सिग्नेचर स्पाइडर इंसानों के लिए दोस्त की तरह काम करती है. वह कीट नियंत्रक का काम करती है. जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कीड़ों को खाती है. यह मकड़ी पीले और भूरे रंग की धारियों वाली होती है. अपने पैरों को एक साथ मिलाकर 4 पैरों वाली दिखती है और जाले के सेंटर में बैठती है. जिससे कीड़े आकर्षित होकर फंसते हैं, हालांकि इनका जहर मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है.
जंगलवालों की नजर से देखो जंगल
पेंच टाईगर रिजर्व में कई दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है. उसका नाम 'जंगल वालों की नजर से जंगल देखो' है. पेंच टाइगर रिजर्व में काम करने वाले कर्मचारी कैमरे या फिर दूसरे माध्यम से टाइगर रिजर्व से अलग-अलग तस्वीर लाते हैं. तो उनमें से कुछ तस्वीरों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर कर्मचारियों को अवार्ड दिया जाता है. जिससे कर्मचारियों को काम करने के साथ ही उनका हौसला भी बढ़ता है.