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पेंच टाइगर रिजर्व में तस्करों की खैर नहीं, बंदूकों से होगा सामना, फॉरेस्ट गार्ड को दी स्पेशल ट्रेनिंग

पेंच टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ( PENCH TIGER RESERVE )

सिवनी: पेंच टाइगर रिजर्व के जानवर और जंगलों की बेहतर सुरक्षा करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के साथ-साथ जंगल के जानवर और जंगलों की सुरक्षा तस्करों से बेहतर तरीके से कर सकेंगे. यह प्रशिक्षण जिला पुलिस विभाग, सिवनी के कोर्डिनेशन से आयोजित किया गया.

पेंच टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग