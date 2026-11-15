पेंच टाइगर रिजर्व में तस्करों की खैर नहीं, बंदूकों से होगा सामना, फॉरेस्ट गार्ड को दी स्पेशल ट्रेनिंग
पेंच टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने कर्मचारियों को दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, खुद के साथ वन्यजीवों की तस्करों से करेंगे रक्षा. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:44 AM IST
सिवनी: पेंच टाइगर रिजर्व के जानवर और जंगलों की बेहतर सुरक्षा करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के साथ-साथ जंगल के जानवर और जंगलों की सुरक्षा तस्करों से बेहतर तरीके से कर सकेंगे. यह प्रशिक्षण जिला पुलिस विभाग, सिवनी के कोर्डिनेशन से आयोजित किया गया.
पेंच टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग
पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर देवप्रसाद जे ने बताया कि, ''टाइगर रिजर्व में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें तस्कर जंगल को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ जंगली जानवरों को भी अपना निशाना बनाते हैं. ऐसे लोगों से निपटने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को भी ट्रेंड होने की जरूरत होती है. इसके लिए ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बंदूक चलाने और उसके रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई. प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वनकर्मियों को शस्त्रों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग, संचालन संबंधी तकनीकी जानकारी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानियों से परिचित कराना था.''
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9 रेंज के 39 अधिकारी कर्मचारी को दी ट्रेनिंग
पेंच टाइगर रिजर्व के सभी 9 रेंज से चयनित 39 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई. इसमें मैदानी स्तर पर कार्यरत वनरक्षक, वनपाल एवं परिक्षेत्र अधिकारी शामिल थे. पेंच टाइगर रिजर्व में उपलब्ध शस्त्रों में रिवॉल्वर, पम्प एक्शन गन, बारह बोर डबल बैरल गन तथा 315 स्पोर्टिंग राइफल शामिल हैं. इन विभिन्न प्रकार की बंदूक के सुरक्षित संचालन एवं रखरखाव की ट्रेनिंग खास तौर पर दी गई.
कई बार तस्करों से होता है खतरा
फील्ड डायरेक्टर देवप्रसाद जे ने बताया कि, ''पेंच टाइगर रिजर्व का मैदानी अमला वन एवं वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार की रोकथाम, वन अपराधों पर नियंत्रण, गश्ती एवं निगरानी तथा मानव-वन्यजीव द्वंद्व की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दुर्गम वन क्षेत्रों में काम के दौरान कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कर्मचारियों का प्रशिक्षित, सतर्क एवं आत्मविश्वास से कम्प्लीट होना चाहिए.
इस ट्रेनिंग से मैदानी कर्मचारियों की प्रोफेशनल स्किल बढ़ाने के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं वन संरक्षण संबंधी कामों में बेहतर तत्परता विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया. पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा वनकर्मियों के निरंतर क्षमता संवर्धन, आधुनिक प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. यह पहल वन एवं वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने तथा पेंच के समृद्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रबंधन लगातार अलग-अलग प्रयास करता है.