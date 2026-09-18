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पेंच टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को मिला स्पेशल पैकेज का गिफ्ट, खबर सुनते ही खिल उठे चेहरे

पेंच टाइगर रिजर्व ने वन अधिकारियों और कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में वेलफेयर स्कीम शुरू की है. पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मिलकर वनकर्मियों के सैलरी अकाउंट को स्पेशल सैलेरी अकाउंट में अपग्रेड किया है.

सिवनी: खतरनाक जंगली जानवरों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वन विभाग और एसबीआई ने एक सुरक्षा कवच का गिफ्ट दिया है. जिसके चलते दुर्घटना एवं मौत होने की स्थिति में विशेष वेतन पैकेज के अंतर्गत पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा एवं जीवन सुरक्षा के रूप में 1 करोड़ तक का कवर प्राप्त हो सकेगा. पहले फेज में 350 से ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ा गया है.

पेंच टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को मिला स्पेशल पैकेज का गिफ्ट (ETV Bharat)

पेंच टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया, "वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए नियमित गश्ती, वन्य जीव रेस्क्यू और फील्ड के कामों के दौरान वनकर्मियों और महावतों को वन्यजीवों के साथ-साथ अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों और अपराधियों का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे खतरनाक कामों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल सैलरी पैकेज के जरिए कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है."

'एयर एंबुलेंस से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिलेगी सहायता'

डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया, "विशेष वेतन पैकेज के अंतर्गत पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा एवं जीवन सुरक्षा के रूप में 1 करोड़ तक का कवर प्राप्त हो सकेगा. इसके अतिरिक्त पैकेज में उपलब्ध अन्य बैंकिंग सुविधाओं के साथ दुर्घटना की स्थिति में एयर एंबुलेंस, आयातित दवाइयों, आकस्मिक कोमा एवं मृत्यु जैसी परिस्थितियों में निर्धारित अतिरिक्त लाभ भी उपलब्ध हो सकते हैं."

पेंच टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

पहले फेज में 350 से ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ा

इस पहल के पहले फेज में 350 से ज्यादा वनकर्मियों को इस सुविधा से जोड़ा गया है. अगले फेज में पेंच टाइगर रिजर्व के दूसरे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा. पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि जोखिमपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले वनकर्मियों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की यह पहल उनके मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.