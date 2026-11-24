वेटर से मैनेजर और फिर रिसॉर्ट मालिक, पेंच टाइगर रिजर्व के डेवलपमेंट ने बदल दी लोगों की जिंदगी
पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों से कभी होता था पलायन, अब लकड़ी बीनने वाली महिलाओं को भी रोजगार. महेन्द्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:40 PM IST
सिवनी: जिन इलाकों में कभी रोजगार लोगों के लिए सपना हुआ करता था, दो वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए अपने गांव से पलायन करना पड़ता था, आज उन इलाकों में रोजगार की भरमार है. हालत यह कि लोकल के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है दूसरे जिले और प्रदेश के लोग भी यहां पर रोजगार पाकर पैसे कमा रहे हैं. यह कहानी है पेंच टाइगर रिजर्व के डेवलप होने के बाद उन आदिवासी गांवों की जहां लोगों का पहुंचना भी कभी मुश्किल होता था.
वेटर से मैनेजर और फिर रिसॉर्ट मालिक
10वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद रोजी-रोटी के तलाश में भटकते हुए राधेश्याम भोंडवे ने पेंच टाइगर रिजर्व के एक रिसॉर्ट में काम शुरू किया. वेटर से शुरू हुआ सफर मैनेजर तक पहुंचा और उसके बाद राधेश्याम ने लीज पर जमीन लेकर खुद का रिजॉर्ट शुरू कर दिया. 3 साल पहले रिजॉर्ट शुरू करने के बाद करीब 40 लोगों को अब खुद रोजगार दे रहे हैं. इसके अलावा अब एक रिसोर्ट के खुद मालिक भी बन चुके हैं. इस तरह राधेश्याम 2 रिजॉर्ट संचालित कर रहे हैं.
राधेश्याम भोंडवे ने ईटीवी भारत को बताया, "जंगल के बीचों-बीच उनका गांव टूरिया है, जहां पर लोगों का आना तो मुश्किल था ही, हमें बिजली भी नसीब नहीं होती थी. जैसे ही पेंच टाइगर रिजर्व का टुरिया गेट डेवलप हुआ आदिवासी इलाकों की किस्मत बदल गई. हम जैसे लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे और मजदूरी के लिए तरसते थे लेकिन आज हमारे पास रोजगार की कोई कमी नहीं है बल्कि अब रोजगार देने के लिए लोगों की कमी है."
लकड़ी बीनने वाली महिलाओं को भी रोजगार
जंगल के बीचों-बीच गांव में महिलाओं के लिए रोजगार तो सपना था. जंगलों से लकड़ी बीनकर लाना और जंगल के कुछ उत्पाद बेचकर मुश्किल से परिवार का खर्च चल पाता था. टूरिस्ट पैलेस डेवलप होने से इन आदिवासी इलाकों की महिलाएं भी लाखों रुपए कमा रही हैं. रिसॉर्ट और होटल में हाउसकीपिंग से लेकर कुकिंग तक का काम महिलाएं संभाल रही हैं.
50 रिसॉर्ट में 2000 से ज्यादा लोगों को काम
रिसॉर्ट मालिक राधेश्याम भोंडवे बताते हैं, "पेंच नेशनल पार्क के टुरिया गेट के आसपास करीब 50 से ज्यादा रिजॉर्ट बन चुके हैं. जिसमें इस इलाके के 2000 लोगों को रोजगार मिला है. इतना ही नहीं बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो गांव के बने उत्पाद भी खरीदते हैं. गांव की संस्कृति के साथ-साथ यहां का व्यापार भी देश और दुनिया में फैल रहा है.
इलाके में सिर्फ रिसॉर्ट और होटल में ही रोजगार नहीं मिलता बल्कि जंगल के भीतर भी जंगल सफारी के लिए इस इलाके के आदिवासी गांव में सैकड़ों से ज्यादा जिप्सी हैं. सरकारी नियम के अनुसार इलाके के लोगों को पहले प्राथमिकता देते हुए नियम बनाए गए हैं. गांव के लोगों को गाइड की भी ट्रेनिंग दी गई है, जिससे आने वाले टूरिस्ट को यहां के गाइड यहां की खासियत और पेंच टाइगर रिजर्व से रूबरू कराते हैं."
'कोर और बफर दोनों में होता है सफर'
पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया, "पेंच टाइगर रिजर्व में कोर एरिया और बफर एरिया दोनों में सफारी कराई जाती है. कोर एरिया में कुल 3 गेट हैं, जिसमें टूरिया, करमाझिरी और जुमतरा हैं. इसके अलावा बफर में सफर के लिए रुखड़, तेलिया, खवासा और मसुरनाला है. पेंच टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में साल में 9 महीने सफारी होती है और 3 महीने 1 जुलाई से 30 सितम्बर बंद रहती है लेकिन बफर इलाके में सफारी 2 इलाके में पूरे साल चलती है. जिससे पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है."
'खेती और रोजगार साथ-साथ, पलायन हुआ बंद'
सितोसा के स्थानीय निवासी चेतराम धुर्वे बताते हैं, "उनके गांव में लोगों का आना तो दूर बिजली उनके लिए सपना थी. 50 रुपए की मजदूरी के लिए रोजी-रोटी की तलाश में हमें यहां से अपने घर से दूर जाना पड़ता था लेकिन जब से पेंच टाइगर रिजर्व डेवलप हुआ है अब उनके गांव में 24 घंटे बिजली रहती है. गांव में ही अब भरपूर रोजगार मिल रहा है, उनकी कुछ जमीन है और वे खेती-बाड़ी भी कर लेते हैं और रोजगार भी कर रहे हैं. इस तरीके अपने ही गांव में रहकर दो-दो काम कर अच्छी कमाई कर लेते हैं."
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पेंच नदी के नाम पर पहचान, 1993 में बना टाइगर रिजर्व
पेंच टाइगर रिजर्व को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था. सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर 292.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे दो भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है. यह नदी छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव के मुत्तोर गांव से निकली है, जो सतपुड़ा के जंगलों में है.
देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्रात करने वाले पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में बाघ के साथ हिमालयी प्रदेशों के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी आते हैं, इसके अलावा अनेक दुर्लभ जीवों जंतु भी यहां हैं.