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वेटर से मैनेजर और फिर रिसॉर्ट मालिक, पेंच टाइगर रिजर्व के डेवलपमेंट ने बदल दी लोगों की जिंदगी

वेटर से मैनेजर और फिर रिसॉर्ट मालिक ( ETV Bharat GFX )

सिवनी: जिन इलाकों में कभी रोजगार लोगों के लिए सपना हुआ करता था, दो वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए अपने गांव से पलायन करना पड़ता था, आज उन इलाकों में रोजगार की भरमार है. हालत यह कि लोकल के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है दूसरे जिले और प्रदेश के लोग भी यहां पर रोजगार पाकर पैसे कमा रहे हैं. यह कहानी है पेंच टाइगर रिजर्व के डेवलप होने के बाद उन आदिवासी गांवों की जहां लोगों का पहुंचना भी कभी मुश्किल होता था.

वेटर से मैनेजर और फिर रिसॉर्ट मालिक 10वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद रोजी-रोटी के तलाश में भटकते हुए राधेश्याम भोंडवे ने पेंच टाइगर रिजर्व के एक रिसॉर्ट में काम शुरू किया. वेटर से शुरू हुआ सफर मैनेजर तक पहुंचा और उसके बाद राधेश्याम ने लीज पर जमीन लेकर खुद का रिजॉर्ट शुरू कर दिया. 3 साल पहले रिजॉर्ट शुरू करने के बाद करीब 40 लोगों को अब खुद रोजगार दे रहे हैं. इसके अलावा अब एक रिसोर्ट के खुद मालिक भी बन चुके हैं. इस तरह राधेश्याम 2 रिजॉर्ट संचालित कर रहे हैं.