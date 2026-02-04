मां बाघिन ने छोड़ा तो, भगवान की शरण में पहुंचे पेंच के दो शावक, कड़ी मशक्कत से सुरक्षित रेस्क्यू
पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से निकलकर बाघ के दो शावक मंदिर में आराम करते मिले, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में किया गया शिफ्ट.
सिवनी: सिवनी के गोरखपुर गांव के एक मंदिर में बाघ के दो बच्चे आराम करते हुए दिखाई दिए. वन विभाग और पेंच टाइगर रिजर्व की टीम ने रात भर की मशक्कत के बाद दोनों बाघों को रेस्क्यू कर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया है. दोनों शावक कभी कमजोर दिख रहे थे. माना जा रहा है कि बाघिन ने उन्हें छोड़ दिया है.
मंदिर में बैठे थे बाघ के शावक रात भर चला रेस्क्यू
पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर देव प्रसाद जे. ने बताया कि "2 फरवरी की रात में ग्रामवासियों ने दक्षिण सिवनी वनमण्डल एवं पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी के वन अमले को सूचना दी कि दक्षिण वनमंडल सिवनी के राजस्व गांव गोरखपुर में एक छोटे से मंदिर में दो बाघ के शावक बैठे हैं. दोनों बाघ के शावक लगभग 7-8 माह के हैं और भयभीत हैं. वे अत्यधिक कमजोर अवस्था में हैं तथा उन्हें गहन देखभाल की आवश्यकता है. बाघ शावकों की सुरक्षा एवं तुरंत देखभाल की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए दोनों बाघ शावकों को बिना ट्रैंक्विलाइजेशन किए रात लगभग 2.30 बजे दो पिंजरों में सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया."
पेंच में हुआ इलाज देख रेख के लिए सतपुड़ा में किया शिफ्ट
फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि शावकों को पेंच टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सालय, खवासा ले जाया गया जहां पर शावकों को पर्याप्त भोजन एवं पानी पिलाया गया और उन्हें सीसीटीवी निगरानी में आराम के लिए रखा गया. दोनों बाघ शावकों के स्वस्थ होने पर मानव प्रभाव (ह्यूमन इम्प्रिंटिंग) से बचाव तथा री-वाइल्डिंग के उद्देश्य से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भेजा गया है.
कमजोर होने पर शावक को छोड़ देती है बाघिन
वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट डॉ. अंकित मेश्राम ने बताया कि "बाघिन के स्वभाव में होता है कि अगर उसका कोई शावक कमजोर हो गया हो या खुद शिकार करके अपना पेट भरने में सक्षम नहीं होते है तो ऐसे समय में बाघिन शावक को छोड़ देती है. बाघिन उन शावकों पर ज्यादा ध्यान देती है जिनके जीवित रहने और खुद आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखता होती है. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा और उसके बाद शावक भटक कर गांव की तरफ आ गए होंगे."