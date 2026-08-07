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सिवनी में तोता ने बचाई परिवार की जान, खतरनाक सांप से लड़ा अकेला, पिंजरे में हो गई मौत

सिवनी में आधी रात घर में घुसा सांप, तोता ने बचाई परिवार की जान लेकिन खुद को नहीं बचा पाया,नर्मदापुरम में ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू.

SEONI PARROT SAVED FAMILY LIVES
सिवनी में तोता ने सांप से परिवार की जान बचाई (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

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सिवनी/नर्मदापुरम: बरसात के मौसम में अक्सर जंगली जीव-जंतु जैसे सांप-बिच्छु के निकलने की घटनाएं सामने आती है. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर सांप निकलते हैं. ऐसे ही मध्य प्रदेश के सिवनी के देवरी कला गांव में एक घर में रात को सांप निकला. इस घटना में खास बात यह है कि घर में पले तोता ने परिवार वालों की जान बचाई. इसी तरह नर्मदापुरम के तारारोड़ा में शुक्रवार सुबह दुर्लभ इंडियन ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया गया.

सांप को देख तोता ने मचाया शोर

सिवनी वाली घटना छपरा से तीन किलोमीटर दूर देवरी काल गांव की है. जहां 4 अगस्त मंगलवार रात को लगभग 12 बजे रोज की तरह सुभाष पंचेश्वर का पूरा परिवार सोया हुआ था. इसी बीच एक इंडियन कोबरा प्रजाति का सांप उनके घर में घुस गया. सांप घर में मौजूद तोता के पिंजरे में घुस गया. सांप को देखते ही तोता जोर-जोर से शोर मचाने लगा.

पिंजरे में सांप और मृत पड़ा था तोता

जिससे परिवार की नींद खुल गई, जब उठकर उन्होंने देखा तो पाया कि सांप तोते के पिंजरे में बैठा है. जबकि सांप के डसने से तोता की मौत हो गई थी. वह मृत हालत में पिंजरे में पड़ा था. परिवार वालों ने तुरंत सर्प मित्र शिवम मुड़िया को फोन कर मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही शिवम शुभाष के घर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा. वहीं जानकारी मिलते ही गांव वाले भी इकट्ठे होने लगे. परिवार को तोता खोने का दुख है, तो वहीं उसकी वजह से सभी की जान भी बची थी. जिसके लिए वह तोता के शुक्रगुजार थे.

सिवनी में सांप का रेस्क्यू (ETV Bharat)

नर्मदापुरम में ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू

इसी तरह नर्मदापुरम में इटारसी के ग्राम तारारोड़ा में शुक्रवार सुबह एक दुर्लभ और अत्यंत विषैले इंडियन ब्लैक कोबरा का सफल रेस्क्यू किया गया. शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे ग्राम तारारोड़ा स्थित ललित चौरे के खेत में रह रहे मजदूर संतोष ने वन विभाग को सूचना दी. परिवार ने बताया कि घर के बाहर कुत्ता लगातार भौंक रहा था. जब वे बाहर निकले तो वहां करीब चार फीट लंबा ब्लैक कोबरा दिखाई दिया. सांप गंभीर रूप से घायल था और उसके पास नेवले के संघर्ष के निशान भी दिखाई दे रहे थे.

सांप पर जख्म के निशान

सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन में वन्य जीव अभिरक्षक अभिजीत यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाते हुए कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया. वन्य जीव अभिरक्षक अभिजीत यादव ने बताया कि "नेवले के हमले के दौरान कोबरा के मुंह पर चार से पांच स्थानों पर नेवले के दांत लगने से गहरे घाव हो गए थे. घायल होने के कारण सांप कमजोर हो गया था. पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति सामान्य होने पर वन विभाग ने उसे इटारसी के तवानगर वन क्षेत्र में प्राकृतिक आवास के बीच सुरक्षित छोड़ दिया."

वन विभाग की लोगों से अपील

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में सांप या अन्य वन्य जीव दिखाई दें, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें. तत्काल वन विभाग या अधिकृत रेस्क्यू टीम को सूचना दें, ताकि वन्य जीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. वन अधिकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में सांपों का रिहायशी इलाकों में निकलना सामान्य बात है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के साथ-साथ अफवाहों से बचना चाहिए.

Last Updated : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

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