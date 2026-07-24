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सिवनी में त्रिपाल की पाठशाला, रंगमंच में लग रही कक्षाएं, बारिश में पढ़ने को मजबूर मासूम

सिवनी के लखनादौन में जर्जर स्कूल भवन, रंगमंच में टपकते पानी के बीच त्रिपाल में लग रही बच्चों की क्लास, ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे.

SEONI CLASSES HELD IN TRIPAL
सिवनी में त्रिपाल की पाठशाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 5:58 PM IST

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सिवनी: मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण हिस्सों में स्कूलों के जर्जर हालत की खबरें आए दिन सामने आती हैं. जहां पता चलता है कि कई स्कूल कितने खराब हालात में चल रहे हैं, स्कूलों के पास भवन नहीं है, अगर भवन है तो पूरा जर्जर है, कहीं से पानी टपक रहा है, तो दीवारों में दरार होती है. ऐसा ही कुछ हाल सिवनी के लखनादौन स्थित एक प्राथमिक स्कूल का है.

रंगमंच में त्रिपाल में लग रही क्लास

हम बात कर रहे हैं सिवनी के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र स्थित घंसौर विकासखंड के हिरणभाटा गांव के प्राथमिक स्कूल की. जो इस समय बदहाल व्यवस्था की मिसाल बना हुआ है. स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण पिछले 1 साल से कक्षाएं गांव के रंगमंच में संचालित की जा रही है. जानकारी के मुताबिक पिछले साल स्कूल भवन की छत का हिस्सा गिर गया था. जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर बच्चों को भवन से बाहर कर दिया गया.

सिवनी में त्रिपाल में लगी रही कक्षाएं (ETV Bharat)

तब से पहली से पांचवीं तक के छात्र रंगमंच पर त्रिपाल लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. बरसात के मौसम में यही त्रिपाल बच्चों के लिए अस्थायी छत का काम कर रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस विद्यालय को त्रिपाल की पाठशाला नाम दे दिया है.

बारिश में पढ़ाई हो रही प्रभावित

बरसात के दौरान रंगमंच में लगाई गई त्रिपाल के नीचे पढ़ाई करना बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए चुनौती बन गया है. तेज बारिश और हवा के बीच पढ़ाई प्रभावित होती है, वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है. एक ओर जिला प्रशासन जर्जर भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश देता है, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में शिक्षक खुले रंगमंच में कक्षाएं लगाने को मजबूर हैं. इससे शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के सुरक्षित भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

SEONI LAKHNADAUN DILAPIDATED SCHOOL
रंगमंच में त्रिपाल में लग रही क्लास (ETV Bharat)

बीआरसी ने कहा दूसरी जगह लगवाएंगे क्लास

मामले में बीआरसी कमलेश बघेल ने बताया कि "पहले भी विद्यालय को किसी निजी सुरक्षित भवन में संचालित करने के निर्देश दिए गए थे. अब दोबारा जानकारी मिलने पर प्रधान पाठक को तत्काल निजी स्थान पर कक्षाएं संचालित करने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन करीब 20 वर्ष पुराना है, इसलिए तकनीकी रूप से इसे पूरी तरह जर्जर घोषित नहीं किया जा सकता, फिर भी भवन की खराब स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है.

अब ग्रामीणों और पालकों की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द नया स्कूल भवन स्वीकृत कर निर्माण कराया जाए, ताकि मासूमों को त्रिपाल के नीचे नहीं बल्कि सुरक्षित कक्षाओं में शिक्षा मिल सके."

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