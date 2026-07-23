आंखों के सामने बह गया जिगर का टुकड़ा, बचाने मां ने उफनते नाले में लगा दी छलांग
पलक झपकते ही घर के पीछे उफनते नाले में बहा 4 साल का मासूम, बेटे को बचाने नाले में कूदी मां, नहीं बच सकी जान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:25 AM IST
सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के बीच एक ह्रदय विदारक घटना घटी है. यहां बुधवार को बरसाती नाले में 4 साल के मासूम के बह जाने पर बचाने के लिए मां भी कूद पड़ी. बेटे को बचाने के लिए भले ही मां ने साहिसक कदम उठाया लेकिन दुर्भाग्यवश मासूम की जान नहीं बच सकी. वहीं, महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है.
घर के पीछे नाले में बहा मासूम
लगातार हो रही वर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. इसी बीच बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत खैरीटेक क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक उफनते नाले में पैर फिसलने से चार साल के मासूम बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. नाले के बिल्कुल किनारे बने एक झोपड़े में यादव परिवार रहता है. रोज की तरह सुनीता यादव अपने चार साल के इकलौते बेटे ऋषि यादव को घर के पीछे शौच के लिए ले गई थीं. तभी अचानक मासूम का पैर फिसल गया.
बेटे को बचाने उफनते नाले में कूदी मां, नहीं बची जान
पलक झपकते ही 4 साल का मासूम सीधे गहरे और तेज बहाव में समा गया. अपने कलेजे के टुकड़े को आंखों के सामने मौत के मुँह में जाते देख मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना, बिना एक पल गंवाए उफनते नाले में छलांग लगा दी. सुनीता ने नाले के तेज बहाव के बीच बेटे को पकड़ने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वह खुद भी डूबने लगी थी. चीख-पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए भारी मशक्कत के बाद महिला को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक मासूम ऋषि पानी के तेज बहाव में बहकर आंखों से ओझल हो चुका था.
गोताखोरों ने खोजा लेकिन नहीं बच सका मासूम
सिवनी SDOP चंचलेश मरकाम ने बताया, '' घटना की सूचना तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम तक पहुंच गई थी. बचाव दल और स्थानीय तैराकों ने नाले में खोजबीन शुरू की. घटना स्थल से कुछ दूरी पर मासूम ऋषि का अचेत शरीर बरामद हुआ. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.''
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इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इकलौते बेटे को खो देने के गम में मां बदहवास है, जो अपनी जान पर खेलकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकी. महिला के घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.