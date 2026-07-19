जुगाड़ हो तो ऐसा! मॉडर्न जमाने में छतरी का पारंपरिक अवतार, डिजाइन देखकर ठहर जाएगी नजर
सिवनी में बारिश में छतरी चोरी हुई तो सागौन के पत्तों से बना ली नई छतरी, रघुवीर का देसी जुगाड़ बना आकर्षण का केंद्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 3:10 PM IST
सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी में एक युवक की कलाकृति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां छाता चोरी होने से आहत होकर एक युवक ने देसी जुगाड़ अपनाना और सागौन के पत्तों से नई छतरी बना डाली. अब उनकी यह छतरी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
देसी जुगाड़ से बनाया छाता
बारिश के मौसम में जहां लोग बाजार से छतरियां (छाता) खरीदने की सोचते हैं. वहीं सिवनी के छपारा नगर निवासी रघुवीर सैयाम ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर अनोखी छतरी तैयार कर ली. उनकी सागौन के पत्तों से बनी देसी छतरी लोगों खूब पसंद आ रही है. सड़क पर लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं.
डिजाइन देखकर ठहर गई नजर
जानकारी के अनुसार, छपारा नगर निवासी रघुवीर की छतरी चोरी हो गई थी. इसके बाद उन्होंने बाजार से नई छतरी खरीदने के बजाय अपने बचपन में सीखी कला को याद किया और सागौन के पत्तों से छतरी बना ली. बारिश के बीच जब वे इस अनोखी छतरी के साथ बाहर निकले तो लोगों की नजरें उन पर ठहर गईं.
मॉडर्न जमाने में पारंपरिक अवतार
रघुवीर ने बताया, "मैंने बचपन में अपने पिता को जंगल और खेतों में काम करते समय सागौन के बड़े पत्तों से छतरी बनाते देखा था. मेरी छतरी चोरी होने के बाद पिता से मिली सीख अचानक मेरे दिमाग में आई. इसके बाद मैं सागौन का पत्ते लेकर आया और पारंपरिक तरीके से प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर छतरी तैयार कर ली. भीषण बारिश में भी यह छतरी भीगने से बचा लेगी. इसलिए अब मैं बारिश के दौरान इसी छतरी को लेकर बाहर निकलता हूं और सुरक्षित अपना काम करके वापस लौट जाता हूं."
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यह देसी छतरी न केवल बारिश से बचाव का साधन बनी, बल्कि प्रकृति और इंसान के पुराने रिश्ते की भी मिसाल पेश कर रही है. स्थानीय लोगों ने रघुवीर के इस हुनर की सराहना की और इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील सोच बताया है.