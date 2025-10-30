ETV Bharat / state

बाघ को बिल्ली समझ सिर सहलाया, फिर ऑफर की शराब, वायरल वीडियो की जानें सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक शख्स द्वारा बाघ को शराब पिलाने का वीडियो हो रहा वायरल, डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार ने बताई वायरल वीडियो की हकीकत.

बाघ को बिल्ली समझ सिर सहलाया (Social Media)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:36 PM IST

सिवनी: सोशल मीडिया पर आपको कई अतरंग वीडियो और फोटो देखने मिलते हैं. ऐसे वीडियो गांव-शहर से लेकर देश और विदेश के होते हैं. जो अचानक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगते हैं. एक ऐसा ही वीडियो बीते एक-दो दिन से खूब वायरल हो रहा है. जिस पर यकीन करना मुश्किल है. बताया जा रहा है यह वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी का है. जहां एक शख्स बाघ को शराब पिलाने की कोशिश कर रहा है. अब इस वीडियो को लेकर पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने सच बताया है.

सिवनी के राजू ने टाइगर को की शराब ऑफर

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सिवनी में मौजूद पेंच टाइगर रिजर्व से सटे एक गांव का है. जहां 52 वर्षीय मजदूर राजू पटेल ने नशे की हालत में बाघ को बिल्ली समझ लिया. वीडियो में देखा जा रहा है कि राजू न केवल बाघ का सिर सहला रहा है, बल्कि उसे देसी शराब भी ऑफर कर रहा है. वह उस शराब को बाघ के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है.

बाघ को शराब पिलाने का वीडियो वायरल (Social Media Video)

बाघ ने शराब सूंघी फिर किया अनदेखा

वीडियो को लेकर इस तरह की कहानी बताई गई कि, राजू पटेल देर रात दोस्तों के साथ ताश खेलकर और शराब पीकर लौट रहा था. तभी उसने सड़क किनारे कुछ हिलता हुआ देखा. सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर दिख रहा है कि वह लगभग 5-10 मिनट तक बाघ के पास खड़ा रहा और बाघ के लिए बोतल आगे बढ़ाई. जिसे बाघ ने सूंघा लेकिन अनदेखा कर दिया. इस कथित वीडियो को देखने के बाद बाद गांववालों ने वन विभाग को सूचना दी.

पूरी तरह से फर्जी है वीडियो

वहीं इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है. लोग राजू की 'निडरता या नशे में बहादुरी' पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे. लोगों ने इसे 'भाग्यशाली बचाव' बताया था, क्योंकि बाघ बेहद आक्रामक होता है. हालांकि इन सब बातों के बीच वन विभाग ने इस वीडियो की हकीकत बताई. पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने इस वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया है. उन्होंने कहा कि इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए."

