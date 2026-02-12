ETV Bharat / state

सिवनी मालवा में पुलिया के नीचे मिले 3 शव, पास में पड़ी थी बाइक, घटना की जांच में जुटी पुलिस

सिवनी मालवा में पुलिया के नीचे से 3 युवकों के शव बरामद, बाइक पुलिया के नीचे गिरने से हादसे की आशंका.

सिवनी मालवा में पुलिया के नीचे मिले 3 शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
सिवनी मालवा: ग्राम हाथनापुर में पुलिया के नीचे तीन शव एवं बाइक दिखाई देने से ग्राम में हड़कंप मच गया. जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर तत्काल शव को सिवनी मालवा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि, बाइक पुलिया से नीचे गिरी होगी. जिसके कारण तीनों की मौत हो गई. तीनों युवक सिवनी मालवा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिस के नीचे से शव बरामद
सिवनी मालवा के पास गुरुवार सुबह ग्राम हाथनापुर के पास उस समय भीड़ एकत्रित हो गई, जब ग्रामीणों ने एक पुलिया के नीचे तीन शवों को देखा. शवों के पास ही बाइक भी पड़ी हुई थी. ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिवनी मालवा अस्पताल भेजा है. घटना के वक्त मौके पर पुलिस को बाइक भी मिली है.

सिवनी मालवा में पुलिया के नीचे गिरी बाइक (ETV Bharat)

हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, तीनों युवक सिवनी मालवा के ही रहने वाले हैं. जिनमें नितिन रैकवार उम्र 26 वर्ष, राकेश गौर उम्र 35 वर्ष, राहुल जाट उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है. वही, पुलिस घटना का पता लगा रही है कि, घटना कैसे और किस तरह हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एडिशनल एसपी अभिषेक राजन ने बताया कि, ''सिवनी मालवा में एक बाइक एक्सीडेंट की घटना हुई है. जिसमें लोकल के ही तीन लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है. स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद हैं जो की मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है.'' उन्होंने बताया कि, ''यह कहां जा रहे थे और अभी तक यह क्लियर नहीं हो सका है. इसकी जांच जारी है, यह आईडेंटिफाई हो गया है कि यह तीनों ही सिवनी मालवा के ही रहने वाले हैं.''

