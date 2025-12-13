ETV Bharat / state

पैसा दो वरना नहीं होगा काम, सिवनी में 15 हजार की रिश्वत लेते धराया सरकारी मैनेजर

सिवनी में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के प्रबंधक को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा.

SEONI LOKAYUKTA ARRESTS MANAGER
सिवनी में 15 हजार की रिश्वत लेते कर्मचारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी: मध्य प्रदेश के शिवनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते हुए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस दल ने एक बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार को वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के एक मैनेजर को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. यह रिश्वत कथित तौर पर वेयर हाउस में सामग्री और उपज का भंडारण सुनिश्चित करने के एवज में मांगी गई थी.

15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार

जबलपुर लोकायुक्त टीम को एक शिकायतकर्ता ने सूचना दी थी कि, वेयर हाउस में माल जमा करने (भरने) की सरकारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक संबंधित प्रबंधक द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायतकर्ता सुरेन्द्र जैन ने बताया कि "काम को आगे बढ़ाने के लिए उससे 15 हजार रुपए की राशि मांगी थी.''

सिवनी में सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार (ETV Bharat)

लोकायुक्त आरोपी की संपत्ति की करेगा जांच

पीड़ित सुरेंद्र जैन की शिकायत की सत्यता जांचने के बाद, जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की एक विशेष टीम ने जाल बिछाया. तय समय पर जब प्रबंधक शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ले रहा था, उसी समय टीम ने दबिश दी और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया. जबलपुर लोकायुक्त निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि "वेयर हाउस प्रबंधक को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपी वेयर हाउस प्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. लोकायुक्त दल द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आरोपी की आय और संपत्ति की जांच भी शामिल है."

लोकायुक्त ने दर्ज किया मामला

यह कार्रवाई दर्शाती है कि, सिवनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. कुछ ही दिन पूर्व जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया था, जब धनोरा ग्राम पंचायत के सरपंच को एक ग्रामीण से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. सरपंच ने यह राशि मकान निर्माण की अनुमति देने के बदले मांगी थी."

एक के बाद एक हो रही इन गिरफ्तारियों ने सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से उजागर किया है, वहीं यह संदेश भी दिया है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर राज्य सरकार का शिकंजा लगातार कसता रहेगा.

TAGGED:

JABALPUR LOKAYUKTA ACTION
LOKAYUKTA BIG ACTION IN SEONI
MADHYA PRADESH CORRUPTION
WAREHOUSE MANAGER CAUGHT FOR BRIBE
LOKAYUKTA ARRESTS MANAGER SEONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.