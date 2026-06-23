CMO के घर ही दूषित पानी सप्लाई, खुद बीमार हुईं तो CM हेल्पलाइन में की फरियाद
सिवनी के लखनादौन में रहने वाली छपारा नगर परिषद की सीएमओ के घर एक माह से गंदा पानी सप्लाई. कर्मचारियों ने नहीं की सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 2:08 PM IST
सिवनी : लखनादौन नगर परिषद की सीएमओ रही गीता बाल्मीकि को हाल ही में छपारा नगर परिषद से अटैच किया गया है. उनका आवास अभी भी लखनादौन में ही है. सीएमओ अपने घर में दूषित पानी सप्लाई से परेशान हैं. लखनादौन नगर परिषद का स्टाफ अब मैडम की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जब मैडम यहां तैनात थीं तो उनके इशारे पर स्टाफ दौड़ लगाता था. सीएमओ ने अपने आवास पर एक माह से गंदे पानी की प्लाई की शिकायत की. लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी.
लखनादौन नगर परिषद पर उठे सवाल
जब कर्मचारियों ने समस्या नहीं सुनी तो सीएमओ को मजबूरन सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा. सीएमओ की शिकायत से लखनादौन नगर परिषद की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. गीता बाल्मीक फिलहाल सिवनी के छपारा नगर परिषद की सीएमओ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इसके पहले वे लखनादौन में सीएमओ थीं. हाल ही में उन्हें छपारा की जिम्मेदारी दी गई है. लेकिन लखनादौन से उनका तबादला नहीं हुआ है. उनका निवास लखनादौन में ही है वार्ड नंबर 4 में है. यहां पर पिछले 1 महीने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है.
दूषित पानी से बढ़ी एलर्जी की समस्या
CMO गीता बाल्मीकि ने बताया "पिछले एक माह से लगातार दूषित पानी सप्लाई हो रहा है. इस कारण वह बीमार भी हो गईं. डॉक्टरों ने भी कहा है कि दूषित पानी से एलर्जी हुई है. लखनादौन नगर परिषद के कर्मचारी किस मानसिकता से काम करते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता है. मजबूरन मुझे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ी." इस मामले में सिवनी के वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी का कहना है "नौकरशाह तो बेलगाम हैं ही, अब कर्मचारी भी उसी राह पर चलने लगे हैं. इसका उदाहरण लखनादौन नगर परिषद है."
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सरकारी विभागों में मनमानी का आलम
जब नगर परिषद सीएमओ को ही गंदा पानी पीना पड़ रहा है तो आम आदमी की हालत को समझा जा सकता है. सिर्फ नगर परिषद लखनादौन के ही ऐसे हालात नहीं हैं, बल्कि पूरे जिले के लगभग हर विभागों में ऐसी मनमानी देखने को मिल रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता.