सिवनी का जंबो सीताफल दुबई होगा रवाना, फ्लाइट से पहुंचेगा सात समंदर पार
जीआई टैग मिलने के बाद एक्सपोर्ट के लिए तैयार सिवनी के जंगल का जंबो सीताफल, आज पहला बैच रवाना करेंगी कलेक्टर.महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:09 AM IST
सिवनी : अपने बड़े आकार, बेहतर स्वाद के साथ स्पेशल क्वालिटी के लिए फेमस सिवनी का जम्बो सीताफल अब देश के बाहर दुबई में भी अपनी मिठास बिखेरेगा. इसी साल जम्बो सीताफल को जियोग्राफिकल इंडीकेशन (जीआई टैग) मिलने के बाद से इसके प्रमोशन में जुटे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग व जिला प्रशासन को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और इसका पहला बैच शनिवार को दुबई के लिए रवाना हो रहा है. पहली खेप को कलेक्टर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी.
उद्यानिकी विभाग की जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी वासेवार ने बताया, '' दुबई भेजे जा रहे इस पहले कंसाइनमेंट के लिए सीताफल जिले की स्व-सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी छंटाई, ग्रेडिंग व पैकेजिंग कर नागपुर से कार्गो के माध्यम से सिवनी जम्बो सीताफल का एक्सपोर्ट किया जाएगा.''
सीताफल से चमक रही किसानों की किस्मत
कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया, '' सिवनी जिले की विशेष जलवायु और मिट्टी के कारण यहां होने वाला जंबो सीताफल अपनी मिठास, बड़े आकार और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. 'सीताफल से समृद्धि अभियान' के माध्यम से न केवल स्थानीय स्तर पर इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, बल्कि किसानों को आधुनिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए उद्यानिकी विभाग एवं एपीडा द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है.''
जीआई टैग मिलने के बाद किसानों की बढ़ी आमदनी
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों के उत्पादक समूह (पीजी) गठित किए गए हैं. इसी क्रम में सिवनी के एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त जंबो सीताफल को उत्पादक समूह के माध्यम से लोकल किसानों एवं समूह सदस्यों से उचित दामों पर के खरीदा गया है.
नागपुर से शुरू होगा सीताफल का दुबई सफर
सिवनी के खेरमटाकोल गांव से नागपुर व नागपुर से दुबई शारजाह के लिए हवाई मार्ग से सीताफल रवाना किया जाएगा. इसके बाद सीताफल दुबई पहुंचेगा.यह निर्यात जिला प्रशासन, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एपीडा एवं एक निजी कम्पनी के सहयोग से किया जा रहा है.
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सिवनी के जंबो सीताफल का विदेश तक पहुंचना जिले के किसानों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।. स्थानीय स्तर पर उत्पाद की खरीद से जहां किसानों को बाजार उपलब्ध हुआ है, वहीं उत्पादक समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि उत्पादों के कलेक्शन,मार्केटिंग एवं निर्यात की प्रक्रिया से जुड़ने का मौका मिला है.