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सिवनी का जंबो सीताफल दुबई होगा रवाना, फ्लाइट से पहुंचेगा सात समंदर पार

आज से दुबई पहुंचेगा सिवनी का सीताफल ( Etv Bharat )

सिवनी : अपने बड़े आकार, बेहतर स्वाद के साथ स्पेशल क्वालिटी के लिए फेमस सिवनी का जम्बो सीताफल अब देश के बाहर दुबई में भी अपनी मिठास बिखेरेगा. इसी साल जम्बो सीताफल को जियोग्राफिकल इंडीकेशन (जीआई टैग) मिलने के बाद से इसके प्रमोशन में जुटे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग व जिला प्रशासन को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और इसका पहला बैच शनिवार को दुबई के लिए रवाना हो रहा है. पहली खेप को कलेक्टर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी.

आज सीताफल का पहला बैच रवाना करेंगी कलेक्टर (Etv Bharat) उद्यानिकी विभाग की जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी वासेवार ने बताया, '' दुबई भेजे जा रहे इस पहले कंसाइनमेंट के लिए सीताफल जिले की स्व-सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी छंटाई, ग्रेडिंग व पैकेजिंग कर नागपुर से कार्गो के माध्यम से सिवनी जम्बो सीताफल का एक्सपोर्ट किया जाएगा.''