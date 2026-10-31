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जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सुनाए दिग्विजय शासनकाल के रोचक किस्से

फग्गन सिंह कुलस्ते ने सुनाए दिग्विजय सिंह के शासनकाल के किस्से ( ETV BHARAT )

सिवनी : बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं. सिवनी के घंसौर में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की कई मजेदार घटनाएं सुनाईं. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस व बीजेपी सरकारों के कार्यकालों की तुलना की. दोनों दलों की सरकार के काम करने के तरीके को भी पब्लिक के सामने रखा.

सरकार के पास पैसा नहीं होने का हवाला देते थे