जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सुनाए दिग्विजय शासनकाल के रोचक किस्से
बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश में बीजेपी व कांग्रेस सरकार के कार्यकालों की तुलना की और कई मजेदार घटनाएं सुनाईं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:48 PM IST
सिवनी : बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं. सिवनी के घंसौर में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की कई मजेदार घटनाएं सुनाईं. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस व बीजेपी सरकारों के कार्यकालों की तुलना की. दोनों दलों की सरकार के काम करने के तरीके को भी पब्लिक के सामने रखा.
सरकार के पास पैसा नहीं होने का हवाला देते थे
सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिग्विजय सिंह के शासन काल को याद करते हुए बताया "वह कई बार विकास के काम को लेकर उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पास गए. वह मिलते बड़े प्रेम से थे. जब उन्होंने कुछ विकास कार्यों की मांग की तो दिग्विजय सिंह ने कहा- कुलस्ते जी काम-धाम की बात नहीं करना. क्योंकि सरकार के पास कामों के लिए पैसा नहीं है. हां, अगर दो-चार ट्रांसफर करवाना हो तो लिस्ट बनाकर दे दें, ये काम हो जाएगा."
विकास कार्यों की बात अनसुनी करते थे
कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते ने लोगों से पूछा "दिग्जिवय सिंह को तो आप जानते ही होंगे. उन्हें कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता था. उनके शासनकाल में एक रोड तक बनवाना असंभव था. जब वे सड़क, छात्रावास और विद्यालय जैसे विकास कार्यों की बात करते थे, तो दिग्विजय सिंह कहते थे हमारे पास धेला नहीं है. कुछ और बात करें. विकास कार्यों को छोड़कर किसी भी काम के लिए आप बोल सकते हैं."
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मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था
फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा "मध्य प्रदेश में साल 2003 में बीजेपी सरकार बनी. इसके बाद प्रदेश की तस्वीर बदलनी शुरू हुई. दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में नई सड़कें बनना तो बहुत दूर की बात, मरम्मत भी नहीं होती थी. बिजली के ये हाल थे कि शहरों में बेतहाशा कटौती हो रही थी. गांवों में बिजली आ जाए तो लोग दंग रह जाते थे. दिग्विजय सिंह ने 10 साल में प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी."