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सिवनी हवाला कांड में निलंबित SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट से निलंबित SDOP पूजा पांडे को जमानत. पूजा पांडे 7 माह से जेल में बंद. 3 साल की बेटी भी साथ है.

Suspend SDOP Pooja Pandey bail
सुप्रीम कोर्ट से निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को जमानत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
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सिवनी : बहुचर्चित सिवनी हवाला कांड की मुख्य आरोपी निलंबित एसडीओपी (SDOP) पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. पूजा पांडे करीब 7 माह से जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूजा पांडे को राहत दी.

अदालत ने साफ किया है "यह जमानत केस के गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से मानवीय आर पर दी गई है, क्योंकि निलंबित महिला अधिकारी की 3 वर्षीय मासूम बेटी भी उनके साथ जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर है." इस मामले में अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी हैं. इसके बाद पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

चेकिंग के दौरान आधी रात को कैश बरामद

मामले के अनुसार 8-9 अक्टूबर 2025 की दरम्यानी रात को सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीलादेही फोरलेन बायपास पर एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. रात करीब 11:15 बजे कटनी से जालना जा रही संदिग्ध कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार में से करीब 2 करोड़ 96 लाख नगद बरामद हुए.

आरोप है कि पूजा पांडे और उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों को डराया-धमकाकर बंधक बनाया, उन्हें बंडोल थाने में रातभर रखा और अगले दिन बिना किसी कानूनी लिखा-पढ़ी या जब्ती पत्रक के गाड़ी सहित छोड़ को दिया. पुलिस ने आधिकारिक तौर पर केवल ₹1 करोड़ 45 लाख की जब्ती दिखाई, जबकि बाकी के ₹1 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये गायब कर आपस में बांट लिए.

अगले दिन एसपी दफ्तर पहुंचा पीड़ित व्यापारी

अगले दिन जब पीड़ित हवाला कारोबारी सिवनी कोतवाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पहले तो मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और डीजीपी कैलाश मकवाना तक पहुंच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनका मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया. उनके साथ ही 9 अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी निलंबित किए गए.

पूजा पांडे के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तार किया

पुलिस की विशेष टीमों ने जब पूजा पांडे और अन्य संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी तो महिला अधिकारी के शासकीय आवास और दफ्तर से ₹1 करोड़ 45 लाख की नकदी बरामद हुई. हालांकि, कुल राशि में से करीब ₹25 लाख से अधिक की रकम तब भी गायब थी. 14 अक्टूबर को FIR दर्ज कर एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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