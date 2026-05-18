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सिवनी हवाला कांड में निलंबित SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सिवनी : बहुचर्चित सिवनी हवाला कांड की मुख्य आरोपी निलंबित एसडीओपी (SDOP) पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. पूजा पांडे करीब 7 माह से जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूजा पांडे को राहत दी.

अदालत ने साफ किया है "यह जमानत केस के गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से मानवीय आर पर दी गई है, क्योंकि निलंबित महिला अधिकारी की 3 वर्षीय मासूम बेटी भी उनके साथ जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर है." इस मामले में अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी हैं. इसके बाद पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

चेकिंग के दौरान आधी रात को कैश बरामद

मामले के अनुसार 8-9 अक्टूबर 2025 की दरम्यानी रात को सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीलादेही फोरलेन बायपास पर एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. रात करीब 11:15 बजे कटनी से जालना जा रही संदिग्ध कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार में से करीब 2 करोड़ 96 लाख नगद बरामद हुए.

आरोप है कि पूजा पांडे और उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों को डराया-धमकाकर बंधक बनाया, उन्हें बंडोल थाने में रातभर रखा और अगले दिन बिना किसी कानूनी लिखा-पढ़ी या जब्ती पत्रक के गाड़ी सहित छोड़ को दिया. पुलिस ने आधिकारिक तौर पर केवल ₹1 करोड़ 45 लाख की जब्ती दिखाई, जबकि बाकी के ₹1 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये गायब कर आपस में बांट लिए.