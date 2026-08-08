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एशिया के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग गुरु रत्नेश्वर महादेव की कहानी, नेपाल के राजा ने किया था गिफ्ट

नेपाल से मिला, इंदौर में तराशा गया एशिया का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग. सिवनी के दिघोरी गांव में है स्थापित. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

ASIA LARGEST CRYSTAL SHIVLING SEONI
सिवनी के दिघोरी गांव में स्थापित है सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:46 PM IST

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सिवनी: 2 सितंबर 1924 को धनपति उपाध्याय और गिरिजा देवी उपाध्याय के घर एक ऐसे बेटे ने जन्म लिया, जो 9 साल की उम्र में ही अध्यात्म और धर्म की दुनिया में चला गया. मां बाप ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा, बाद में इसी पोथीराम उपाध्याय ने अपने गांव को एक ऐसा उपहार दिया जो एशिया में कहीं नहीं है.

उन्होंने गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर उसमें एशिया के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग की स्थापना कराई. आईए जानते हैं कौन है पोथीराम उपाध्याय और कहां से आया था एशिया का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग.

एशिया के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग गुरु रत्नेश्वर महादेव की कहानी (ETV Bharat)

'नेपाल से मिला, इंदौर में तराशा गया एशिया का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग'

सिवनी के दिघोरी गांव में एशिया के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग की स्थापना 2002 में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कराई थी. मन्दिर के पुजारी आचार्य दिलीप तिवारी ने बताया, "शिवलिंग के लिए ये स्फटिक पत्थर नेपाल के राजा ने उदासीन अखाड़ा के महंत श्यामदास जी महाराज को दिया था. उन्होंने इसे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को दान में दिया. इसके बाद इसे इंदौर के कारीगरों द्वारा तराशा गया था."

CRYSTAL GIFT NEPAL KING
इंदौर में तराशा गया एशिया का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग (ETV Bharat)

'हजारों साल में बनकर तैयार हुए शिवलिंग का वजन है 65 किलो'

पुजारी आचार्य दिलीप तिवारी ने बताया, "दिघोरी के मंदिर में विराजित स्फटिक शिवलिंग, जिसे क्वार्ट क्रिस्टल भी कहा जाता है का वजन 65 किलोग्राम है. इस प्रकार के स्फटिक का निर्माण हजारों साल में होता है. जब कोई बर्फ माइनस डिग्री में जमा रहता है और वह बिना पिघलने वाला बन जाता है और वह कठोर रूप ले लेता है तब वह स्फटिक का रूप लेता है.

ऐसी बर्फ हिमालय या बड़े-बड़े ठंडे पर्वतों में जमा होती है. एशिया में इसके अलावा और कहीं पर भी इतना बड़ा स्फटिक का शिवलिंग विराजित नहीं है. इस शिवलिंग के आरपार आसानी से देखा जा सकता है. इस मंदिर का निर्माण दक्षिण शैली में किया गया है."

SHANKARACHARYA SWARUPANAND MAHARAJ
नेपाल के राजा ने किया था गिफ्ट (ETV Bharat)

'पिता के घर में मंदिर बनाकर गुरु रत्नेश्वर दिया नाम'

पुजारी आचार्य दिलीप तिवारी ने बताया, "संन्यास लेने के बाद जब पोथीराम उपाध्याय, जगद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य बने तो उन्होंने अपने पिता के गांव और जन्मभूमि दिघोरी में पितृधाम के नाम से बनाकर गुरु रत्नेश्वर महादेव की स्थापना कराई. स्फटिक पत्थर रत्न होता है, इसलिए इसे रत्नेश्वर महादेव नाम दिया गया. इसी गांव से कुछ दूरी पर उनकी माता गिरिजा देवी का जन्म हुआ था, जिसे मायका कहा जाता है. वहां पर मातृधाम का निर्माण राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कराया है."

GURU RATNESHWAR MAHADEV TEMPLE
गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर सिवनी (ETV Bharat)

'गंगोत्री से रामेश्वरम का मिलता है यहां फल'

पुजारी दिलीप आचार्य ने बताया, "सिवनी में वैनगंगा नदी का उद्गम स्थान मुंडारा है. स्वामी जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती महाराज कहते थे कि जो भी व्यक्ति मुंडारा से जल लेकर गुरु रत्नेश्वर महादेव शिवलिंग में अर्पित करता है, उसे गंगोत्री से जल ले जाकर रामेश्वरम में अर्पित करने पर जितना पुण्य मिलता है, उतना यहां पर भी मिलता है. इसलिए लोग सावन के महीने में सुबह से ही मुंडारा वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल से जल लेकर गुरु रत्नेश्वर महादेव को अर्पित करते हैं."

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