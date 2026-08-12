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जनाजा लेकर उफनती नदी पार करने की मजबूरी, सिवनी में अंतिम यात्रा पर भी आफत

गणेशगंज के गंजटोला में कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बारिश में जान आफत में डालकर अंतिम यात्रा, श्योपुर में भी ऐसे हालात.

SEONI JANAZA FLOODED ROAD
जनाजा लेकर उफनती नदी पार करने की मजबूरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:52 PM IST

4 Min Read
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सिवनी : किसी अपने को खोने का दुख पहले ही परिवार को तोड़ देता है और जब अंतिम यात्रा पर भी आफत आ जाए, तो इस दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती. लखनादौन जनपद की ग्राम पंचायत गणेशगंज से एक ऐसी ही ह्रदय विदारक घटना सामने आई है, जहां गंजटोला कब्रिस्तान तक अंतिम यात्रा निकालने के लिए लोगों को उफनती नदी पार करनी पड़ी. गर्मी और सामान्य दिनों में ग्रामीण किसी तरह नदी पार कर जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ये अंतिम सफर परिजनों के लिए भी खतरनाक बन जाता है.

ग्रामीणों के मुताबिक बरसात में यहां मुतिया नदी का पानी कमर से भी ऊपर चला जाता है. कई बार तो अंतिम यात्रा निकालने के लिए पानी का बहाव कम होने का इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में अंतिम संस्कार में भी देरी की स्थिति बन जाती है. परिजनों और समाज के लोगों को एक ओर अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने का दुख होता है, वहीं दूसरी ओर शव के साथ नदी सही सलामत पार करने की चिंता बनी रहती है.

गणेशगंज के गंजटोला में कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता नहीं (Etv Bharat)

जब बाढ़ के पानी से निकला जनाजा

सोमवार को गंजटोला निवासी नईम शाह के निधन के बाद भी ऐसी ही स्थिति सामने आई. नईम शाह के जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए लोगों को मुतिया नदी पार करनी पड़ी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद गांव की वर्षों पुरानी समस्या एक बार फिर चर्चा में आ गई. ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल या रपटा केवल आवागमन की सुविधा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह लोगों की बुनियादी जरूरत और मानवीय गरिमा से जुड़ा मामला है. किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके, यह समाज की सामान्य अपेक्षा है. लेकिन यहां बरसात के दिनों में जनाजा लेकर नदी पार करना लोगों की मजबूरी बन जाता है.

वर्षों से पुल की मांग, अब तक नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि मुतिया नदी पर जल्द से जल्द पुल या रपटा निर्माण कराया जाए. उनका कहना है कि विकास की बात तभी सार्थक होगी, जब गांव के लोगों को जीवन की सामान्य जरूरतों के साथ-साथ मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा के लिए भी सुरक्षित रास्ता मिल सके. गांव के मतीन खान, फईम मोहम्मद, इरफान खान, सोहेल खान और शमीम खान ने बताया कि मुतिया नदी पर पुल या रपटा निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है. कई बार समस्या जिम्मेदारों के सामने रखी गई, लेकिन अब तक स्थायई समाधान नहीं हो पाया है.

प्रशासन को भेजा जा चुका है प्रपोजल, अब तक नहीं लिया संज्ञान

लखनादौन के विधायक योगेंद्र बाबा ठाकुर ने बताया, '' यहां की समस्या पुरानी है. हमने इस संबंध में प्रशासन के माध्यम से प्रपोजल भेजा है. सरकार विकास पर ध्यान नहीं दे रही है. सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही और विज्ञापन पर ध्यान दे रही है. आम जनता की समस्या यहां पर भाजपा की सरकार सुन नहीं रही है. सरकार जन विश्वास अभियान चल रही है लेकिन जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है.

Funeral procession in flooded road
श्योपुर में अंडर ब्रिज के नीचे भरे पानी से निकली अंतिम यात्रा (Etv Bharat)

श्योपुर में भी ऐसे ही हालात

बारिश के बाद श्योपुर जिले के वीरपुर रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव लोगों के लिए अब बड़ी समस्या बन गया है. वीरपुर निवासी रूपेश बंसल के पिता नरोत्तम प्रसाद बंसल का 75 वर्ष की आयु में निधन होने के बाद उनकी अंतिम यात्रा कमर तक पानी के बीच से निकालनी पड़ी. परिजन और ग्रामीण अर्थी को कंधों पर उठाकर पानी के बीचे से मुक्तिधाम लेकर पहुंचे.

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इस रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण करीब 3-4 साल पहले हुआ था. इसके बाद बारिश के दौरान यहां पानी भरने की समस्या सामने आती रहती है. अंडरब्रिज में पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहता है. यह रास्ता वीरपुर आदिवासी बस्ती के लोगों के साथ ही वन विभाग के कर्मियों अधिकारियों और धोरेट सरकार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक मात्र रास्ता है. वीरपुर निवासी इस्ताक खान ने बताया, '' यह एक मुख्य रास्ता है.3-4 साल पहले अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तब से ये परेशानी है. रेलवे को इस ओर ध्यान देना होगा.''

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